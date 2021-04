Valor de mercado de criptomoedas supera os US$ 2 trilhões

Depois de alcançar o segundo lugar na última semana entre as maiores capitalizações de mercado, ultrapassando a Aramco, gigante saudita de petróleo e gás, a capitalização de mercado de todas as criptomoedas voltou a crescer ficando acima dos US $ 2 trilhões ( aproximadamente R$ 11,3 trilhões), se equiparando à Apple na liderança.

Dados da Coingecko mostram que o valor foi atingido nesta terça-feira, 5, e o crescimento se deve, principalmente, à alta valorização das criptomoedas em 2021, lideradas pelo Bitcoin e pelo Ether (ETH).

O marco histórico também ocorre às vésperas de completar apenas três meses que o mercado de criptomoedas ultrapassou a marca de US $ 1 trilhão pela primeira vez, em 7 de janeiro, quando o valor do Bitcoin estava em torno de US $ 33 mil. Desde então, o BTC até chegou a cruzar a barreira dos US $ 60 mil pela primeira vez e atualmente é cotada perto de US $ 58,6 mil.

O grande desafio dos analistas de mercado agora é tentar prever se a valorização continuará nos próximos meses.

Mercado de criptomoedas

Acontecimentos importantes ajudaram a impulsionar o Bitcoin e o Ether para máximas históricas, como o PayPal, que vai realizar transações em Bitcoins; e a Visa, que anunciou a integração de pagamentos com a stablecoin USDC, criptomoeda vinculada ao dólar.

O investimento pesado de grandes empresas, como a Tesla, que não só comprou US $ 1,5 bilhão em Bitcoin, como também passou a aceitar o pagamento sem conversão para vendas em seu site, nos Estados Unidos, também é outro fator que garantiu mais credibilidade e valorização às criptomoedas.

Neste ano, o Bitcoin chegou a passar por várias correções de curto prazo, mas, nas últimas semanas, em um período de quase um mês, teve baixa volatilidade em comparação com as altcoins.

Com isso, tem mantido seu valor de mercado entre US $ 55 mil e US $ 60 mil, chegando a ultrapassar a barreira deste último em uma alta máxima que chegou a US $ 61,7 mil. Essa consistência levou a volatilidade do Bitcoin ao nível mais baixo desde novembro de 2020.