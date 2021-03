Visa é a primeira rede de pagamento a liquidar transações em USDC

A Visa anunciou, nesta segunda-feira 29, uma novidade inédita na indústria de pagamento que irá interligar o mundo das moedas digitais às moedas fiat tradicionais: o uso da USD Coin (USDC), uma stablecoin (moeda estável, em tradução literal) garantida pelo dólar americano, para liquidar transações com a Visa por meio da Ethereum, uma das plataformas mais utilizadas de blockchain de código aberto na atualidade.

A Visa está testando a capacidade com a Crypto.com, sua parceira e uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo, e planeja oferecer a liquidação em USDC a outros parceiros ainda este ano.

“Tivemos um crescimento recorde em nosso negócio e no ecossistema de criptomoedas como um todo no ano passado. Para continuarmos acelerando a transição do mundo para a criptomoeda precisamos de parceiros que entendam a oportunidade e de ferramentas que nos ajudem a chegar ao mercado com mais rapidez e eficiência. Somos parceiros da Visa há anos e estamos empolgados em aprofundar esse relacionamento por meio do nosso acordo global, inaugurando algo inédito no mundo em termos de pagamentos com stablecoins”, comenta Kris Marszalek, cofundador e CEO da Crypto.com.

Em entrevista ao DCI, a visa diz que o suporte a moedas digitais como um novo tipo de moeda de liquidação é um avanço importante na estratégia de ser a ‘rede das redes’ da Visa, criada para melhorar todos os tipos de movimentações de fundos, dentro ou fora da sua rede de pagamentos.

Aproveitando sua presença global, estratégia de parceria e marca confiável, a Visa está focada em adicionar valor diferenciado ao ecossistema e tornar as criptomoedas mais seguras, úteis e aplicáveis para pagamentos.

Visa e criptomoedas

No ano passado, a Visa trabalhou para estabelecer um caminho para a liquidação de moeda digital dentro da infraestrutura de tesouraria existente na empresa, uma plataforma que movimenta bilhões de dólares por dia em milhares de instituições, em mais de 200 mercados e 160 moedas.

Trabalhando com o Anchorage, primeiro banco de ativos digitais licenciado pelo governo federal e parceiro exclusivo da empresa no espaço de liquidação de moeda digital, a Visa lançou um piloto por meio do qual recebe USDC da Crypto.com para liquidar parte de suas obrigações relativas ao programa de cartão Crypto.com Visa.

“A plataforma do Anchorage foi criada especificamente para que instituições como a Visa desenvolvessem novos produtos em cripto. Estivemos ao lado da Visa em cada passo da jornada desde 2019 e ficamos extremamente felizes em ver esses primeiros trilhos de pagamento de stablecoins se tornando realidade por meio de APIs Anchorage”, afirma Diogo Mónica, cofundador e presidente do Anchorage.

A liquidação padrão da Visa requer que os parceiros liquidem em moeda fiat tradicional, o que adiciona custos e complexidade aos processos de empresas que operam com moedas digitais. Em última análise, a capacidade de liquidar em USDC permite que a Crypto.com e outras empresas criptonativas avaliem modelos de negócio fundamentalmente novos, sem a necessidade de ter moeda fiat tradicional em sua tesouraria e fluxos de trabalho de liquidação.

Os upgrades de tesouraria da Visa e a integração com o Anchorage também fortalecem a capacidade da Visa de trabalhar diretamente com novas CBDC (sigla em inglês para moeda digital dos bancos centrais) de acordo com o surgimento dessas moedas no futuro.

“As fintechs criptonativas querem parceiros que entendam seu negócio e as complexidades dos fatores de forma da moeda digital”, afirma Jack Forestell, vice-presidente e chefe de produtos da Visa. “O anúncio de hoje é um grande marco em nossa capacidade de atender as necessidades de fintechs que administram seu negócio em stablecoins ou criptomoedas, e é realmente uma extensão do que fazemos todos os dias, facilitando pagamentos seguros nas diferentes moedas do mundo”, conclui o executivo.

Já David Puth, CEO da Centre, que supervisiona o licenciamento da USDC, reforça que a Visa está liderando o mercado com sua maneira inovadora de abordar as muitas formas de pagamento.

“Estamos muito impressionados com os esforços da empresa. Ter a USDC na rede da Visa é um passo seguinte incrível em nossa missão de conectar o mundo usando stablecoins criadas com os padrões da Centre, começando com a USDC”.