XRP recupera preço e valoriza quase 20% nesta segunda

A XRP, criptomoeda da rede de pagamentos da Ripple Labs, está se recuperando da queda de alguns meses atrás, por conta do processo da SEC – Securities and Exchange Commission (equivalente norte-americana à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil) que a empresa sofreu, no final do ano passado.

Na manhã desta segunda-feira, 5, o XRP chegou a bater US$ 0,72, seu maior valor desde 2 de fevereiro, em uma valorização que passou de 18% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da exchange Mercado Bitcoin, um dos principais mercados de XRP no Brasil.

A alta do preço ocorre três dias após o ether (ETH), da blockchain Ethereum, estabelecer uma nova máxima, perto dos US$ 2,1 mil, estabelecendo a posição da segunda maior criptomoeda acima dos US$ 2 mil e, de acordo com analistas de mercado, influenciando na valorização do XRP, além de outras criptomoedas alternativas, como o tron (TRX), orquídea (OXT), Bitcoin Cash (BCH) e eos (EOS) em relação ao Bitcoin, líder absoluto de mercado.

Valorização da XRP

Apesar da recuperação, o estrategista de câmbio da LMAX Digital, Joel Kruger, alertou que “Não estamos vendo nada específico para XRP e o movimento parece mais um movimento do tipo da temporada de altcoin devido ao desempenho superior em outros tokens também”, e completou que tron e siacoin (SC) tiveram desempenho ainda melhor que a XRP nesta segunda pós páscoa.

Com o crescimento, a XRP reverteu as perdas ocorridas em dezembro, quando a SEC abriu um processo contra a Ripple, acusando-a de levantar US$ 1,3 bilhão com a venda da criptomoeda em ofertas de títulos não registrados.

No último sábado, 3, o advogado dos executivos da Ripple, James K. Filan, disse no Twitter que a empresa e a SEC chegaram a um acordo para impedir que duas das quatro contas privadas de e-mail Ripple sejam examinadas sob o processo em andamento.

Os especialistas ainda não são capazes de afirmar se tudo isso está relacionado com a valorização da criptomoeda, mas apontam que as perspectivas são promissoras para a XRP.