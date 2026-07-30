Petrobras, Vale e Itaú lideram entre as ações mais negociadas da bolsa,

Melhores ações para investir até o fim de 2026? Ranking da B3 aponta favoritos no 2º semestre

Melhores ações para investir até o fim de 2026? Ranking da B3 aponta favoritos no 2º semestre

O segundo semestre de 2026 começou com um cenário mais otimista para a Bolsa brasileira. Depois de o Ibovespa acumular alta de 6,76% na primeira metade do ano, investidores voltaram a aumentar a exposição à renda variável, enquanto analistas passaram a monitorar os setores que podem apresentar maior potencial de valorização até dezembro.

Um levantamento da B3 mostra quais ações concentraram o maior volume financeiro negociado no primeiro semestre. Ao cruzar esses dados com as perspectivas para os próximos meses divulgadas por especialistas consultados pelo Jornal DCI, é possível identificar quais empresas e segmentos seguem no radar do mercado

As ações mais negociadas da B3 em 2026

As empresas de maior valor de mercado seguiram concentrando a maior parte das negociações na B3 durante o primeiro semestre, mostrando que investidores continuam priorizando companhias consolidadas e de alta liquidez.

Entre os papéis mais negociados aparecem:

Petrobras (PETR4 e PETR3)

Vale (VALE3)

Itaú Unibanco (ITUB4)

Banco do Brasil (BBAS3)

Bradesco (BBDC4)

PRIO (PRIO3)

B3 (B3SA3)

BTG Pactual (BPAC11)

Segundo a B3, essas empresas mantiveram presença constante entre os ativos com maior movimentação financeira ao longo do primeiro semestre, refletindo o interesse tanto de investidores institucionais quanto de pessoas físicas.

Quais setores investir até dezembro?

A expectativa para os próximos meses é de um ambiente mais desafiador, o que deve exigir maior seletividade dos investidores na escolha dos ativos.

Bancos: instituições financeiras seguem sendo uma das apostas do mercado devido à geração consistente de lucros, distribuição de dividendos e menor sensibilidade às oscilações econômicas. Itaú, Banco do Brasil e Bradesco aparecem tanto entre as ações mais negociadas quanto entre os papéis acompanhados de perto por gestores.

Petróleo: apesar da expectativa de acomodação dos preços internacionais do petróleo, empresas com boa geração de caixa continuam sendo vistas como oportunidades. Especialistas do mercado destacam principalmente a PRIO, que continua expandindo sua produção e aumentando sua capacidade operacional, mesmo em um cenário de petróleo próximo de US$ 70 por barril. Já a Petrobras tende a responder mais ao cenário político e às discussões sobre sua política de preços do que propriamente às oscilações da commodity.

Energia, saneamento e infraestrutura: também entram no radar empresas ligadas à energia, saneamento e infraestrutura, segmentos considerados mais resilientes em períodos de incerteza econômica.

O que pode movimentar a Bolsa até o fim do ano?

Diversos fatores devem influenciar o comportamento do mercado nos próximos meses:

expectativa para a trajetória da Selic;

decisões sobre juros nos Estados Unidos;

cenário fiscal brasileiro;

eleições e ambiente político;

comportamento dos preços das commodities.

Na avaliação dos especialistas, o segundo semestre tende a ser mais seletivo. Isso significa que a escolha das empresas deve ser mais importante do que simplesmente acompanhar o desempenho do índice da Bolsa.

Vale a pena investir agora?

Estar entre os papéis com maior volume financeiro não garante, por si só, os melhores retornos. O ranking da B3 indica quais empresas concentram maior interesse do mercado, mas a decisão de investimento depende de fatores como fundamentos, perspectivas para o setor e perfil do investidor.

Para investidores de longo prazo, analistas recomendam priorizar empresas com fundamentos sólidos, boa geração de caixa e capacidade de atravessar períodos de volatilidade. Bancos, petróleo, energia, saneamento e infraestrutura aparecem entre os segmentos mais acompanhados pelo mercado para a reta final de 2026.

Veja como investir na Space X