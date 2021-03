Em anúncio, a XP Investimentos divulgou uma mudança estratégica em sua gestão. Guilherme Benchimol, fundador da empresa e atual CEO da XP, afirmou que deixará o cargo até o dia 12 de maio. Após o prazo, Thiago Maffra, atual diretor de tecnologia e operações, assumirá a presidência da companhia.

XP Investimentos sob nova gestão

Sócio majoritário da corretora de valores, Benchimol assumirá a presidência-executiva do Conselho de Administração. Segundo o comunicado, os planos do empresário se concentrarão nas ações estratégicas de longo prazo.

A mudança de gestão busca posicionar a XP como uma empresa de tecnologia. Sob essa perspectiva, Benchimol declarou: “Maffra e eu acreditamos que a XP precisa evoluir totalmente de um modelo no qual a tecnologia atende aos negócios para um em que a tecnologia capacita os clientes, enquanto trabalha para os negócios. Este tipo de transformação requer uma nova mentalidade, uma abordagem altamente colaborativa que integra todas as facetas da XP – do produto, design, operações e tecnologia, curando a experiência de nossos clientes de ponta a ponta”.

Veja os principais trechos do comunicado escrito por Guilherme Benchimol:

“Fico muito orgulhoso quando penso em tudo o que conquistamos até aqui, mas ainda mais animado quando penso em todas as oportunidades que temos pela frente.

Conseguimos estabelecer uma posição estratégica de liderança no mercado de investimentos, mas não podemos nos conformar. Estamos ainda no início da nossa trajetória e assim como um organismo vivo, é importante nos mantermos em constante evolução. Afinal, as habilidades e prioridades que nos trouxeram até aqui, podem não ser as mesmas que nos levarão para o futuro que queremos construir.

Em um mundo de transformações exponenciais, é preciso compreender todas as oportunidades que estão à nossa frente, e nos desafiarmos constantemente para permanecermos na vanguarda da inovação, da transformação e do crescimento, para que possamos atender com excelência aos nossos clientes e encantar os milhões de novos investidores e investidoras que ainda estão por vir.

Como fundador e sócio majoritário da XP, tomei a decisão de dedicar a maior parte do meu tempo e da minha energia ao crescimento estratégico da Companhia e às nossas principais iniciativas de inovação, expansão, parcerias e aquisições, além do desenvolvimento contínuo da nossa cultura e do nosso time, nossos ativos mais importantes. Para isso, anuncio hoje que estou assumindo a função de Presidente Executivo do Conselho de Administração da XP Inc.

Tenho convicção que esse movimento me permitirá ter um foco ainda maior na construção do nosso futuro, garantindo que ficaremos mais fortes e melhor preparados para as próximas décadas. Minha dedicação, disponibilidade e envolvimento com vocês e com toda a XP permanecerão os mesmos dos últimos vinte anos. Sou completamente apaixonado pelo que faço e pela empresa que tenho ajudado a construir, e seguirei 100% focado e comprometido com o longo prazo do nosso negócio. A XP é e continuará sendo a minha vida!

Também estou muito animado em dar as boas-vindas ao nosso novo CEO, Thiago Maffra, nosso atual Diretor de Tecnologia.

Eu e toda a nossa diretoria fomos unânimes em escolhê-lo como a pessoa mais preparada para confiar a gestão do dia a dia da XP. Tenho certeza que ele é um dos profissionais mais brilhantes e apaixonados com o qual já trabalhei e a pessoa certa para conduzir a empresa para outro nível de escala e impacto no mercado financeiro brasileiro”.

