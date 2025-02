Aplicativos de celular para não perder nada dos esportes

Os fãs de esportes, especialmente os de futebol, aguardam ansiosamente o início de uma das competições esportivas. Para aqueles que não conseguem acompanhar o progresso do seu time por meios mais tradicionais, como televisão ou transmissão de partidas, os aplicativos se tornaram uma maneira conveniente de acompanhar diferentes competições. Esses aplicativos permitem que você descubra em tempo real os resultados e os detalhes mais importantes das partidas de futebol e de diferentes competições esportivas ao redor do mundo.

Hoje, a gama dessas ferramentas é bastante generosa e aqui destacamos algumas das mais úteis. Todos eles estão disponíveis para Iphone (iOS) e Android e muitos também têm seu próprio site ou permitem que você acompanhe parcial ou integralmente alguns jogos. Confira a seguir uma seleção dos melhores aplicativos gratuitos para saber resultados de futebol e esportes em geral no seu celular.

My Scoreboards

Este aplicativo tem uma cobertura que inclui 28 esportes diferentes e mais de cinco mil ligas e torneios ao redor do mundo. Ele permite que você veja resultados ao vivo, bem como classificações e estatísticas, além de oferecer um sistema de notificação interessante para que você não perca nenhum detalhe ou atualização de suas competições favoritas.

365Scores

Embora este aplicativo ofereça cobertura de mais de dez esportes, ele é particularmente focado em futebol. Na verdade, se desejar, você pode optar por não ver informações sobre outras atividades, como tênis, automobilismo, hóquei, basquete etc.

Com ele você pode escolher seu time favorito para receber cobertura completa antes de cada partida, incluindo possíveis escalações, notícias relacionadas e detalhes sobre o status de cada jogador. Também oferece um sistema de narração de partidas com dados e gráficos para dar a você a sensação de assistir a uma partida na televisão.

SofaScore

Os fãs de esportes têm um bom companheiro no SofaScore. Este aplicativo, que promete entregar notificações mais rápido do que na televisão. Tem esportes para todos os gostos, já que o aplicativo abrange futebol americano, hóquei no gelo, tênis, basquete, futebol, críquete, beisebol, automobilismo e até dardos.

Soccerway

Fazer uma lista de aplicativos para acompanhar resultados ao vivo e deixar de fora o Soccerway é impossível. Independentemente do fato de você usar um modelo de iPhone ou ter Android, este app poderá ser baixado em seu celular..

O Soccerway nasceu em 1994, tem mais de um milhão de seguidores e cobre mais de 700 ligas de futebol ao redor do mundo.

É para os fãs mais fervorosos deste esporte ou para aqueles que estão realmente interessados ​​em acompanhar os eventos atuais no Afeganistão, Butão, Chipre, Fiji ou na quarta divisão da Estônia. Mantendo esse caráter cosmopolita, o aplicativo está disponível em 17 idiomas. Além de estatísticas e resultados ao vivo, o Soccerway oferece um grande banco de dados de jogadores mostrando as principais transferências e as informações mais completas sobre cada uma delas.

BeSoccer

É um aplicativo popular no momento. Ele oferece um design simples, mas atraente, que muitos fãs de futebol irão apreciar. Ao começar a usar o aplicativo, o usuário é solicitado a escolher um time e uma liga favoritos, para que a experiência do usuário seja mais personalizada.

Outro ponto forte é que cada partida informa em qual canal de televisão será transmitida, o que é sempre bem recebido por todos os fãs. Também, há também um calendário completo de partidas para que possamos nos organizar e uma seção de notícias para que fiquemos por dentro das últimas novidades em torno deste esporte. Há também informações constantes sobre o estado dos jogadores, especialmente suas lesões e estatísticas mais relevantes, além de permitir comparações entre diferentes jogadores para descobrir o nível de cada um deles.

FotMob

Este aplicativo traz todas as notícias de futebol de todas as competições, passadas e presentes. É um aplicativo muito fácil e intuitivo e, principalmente, porque dá todas as informações sobre cada uma das partidas. Mesmo com o aplicativo rodando em segundo plano, os resultados das partidas aparecem na tela de bloqueio. Ao entrar no aplicativo você verá que a interface está basicamente dividida em 3 áreas: a superior, onde você tem os diferentes dias de jogo, a central onde aparecem os jogos do dia que você selecionou e as informações das notícias. E a linha de ícones abaixo: Partidas, Notícias, Ligas, Seguindo e Mais.

OneFootball

Onefootball é um dos aplicativos gratuitos mais usados ​​para ver resultados de futebol e traz uma das maiores coleções de informações. Além dos resultados, o aplicativo também traz as principais notícias deste mercado, informando sobre transferências importantes entre clubes, sejam eles nacionais ou internacionais. Ao longo do jogo, você recebe notificações sobre eventos importantes do time que está acompanhando, como gols, faltas e pênaltis. Ele também fornece tabelas de classificação para grandes eventos globais.

Placar UOL

O UOL também disponibiliza um aplicativo gratuito para ver resultados de jogos de futebol, que pode competir com aplicativos de grandes portais. Lá você pode acompanhar o jogo em tempo real. Além de informações sobre os resultados, você também pode acompanhar a análise das correspondências dos colunistas da plataforma para ter acesso a conteúdos mais identificados.

Você pode entender eventos importantes do jogo em tempo real, bem como mudanças na pontuação. O Placar UOL permite que você reúna até 10 times nacionais e internacionais, e receba notificações quando eles jogam, além de acontecimentos importantes dentro e fora de campo.

GE

Aplicativo do Globo Esporte, voltado especificamente para o futebol e outros esportes. Nele é possível ler as últimas notícias de variadas modalidades, verificar rankings e pontuações de campeonatos, conferir calendários de jogos e até checar placares.

Além disso, é possível rolar um “feed”, como em uma rede social, e ver conteúdos em vídeo, como os melhores momentos de partidas e debates sobre os times. Tem a opção “Meu time” para escolher um clube específico e ver notícias e vídeos sobre ele. “Agenda”, para visualizar os dias e horários dos próximos jogos. Em “Tabela”, é possível selecionar um campeonato e ver a classificação dos clubes.

Como você pode ver, existe uma grande variedade de aplicativos com os quais podemos acompanhar os resultados ao vivo das competições mais importantes no conforto dos nossos celulares.