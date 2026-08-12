Fábrica histórica de SP fecha as portas após 75 anos com centenas de funcionários

Uma fábrica que fazia parte da história industrial de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, encerrou a produção depois de 75 anos de atividade. A unidade da Isover, marca do grupo francês Saint-Gobain, deixou de fabricar lã de vidro em julho de 2026, colocando fim a uma operação que começou em 1951 e atravessou diferentes momentos da indústria brasileira. O espaço, no entanto, não será desativado: a empresa pretende aproveitar a estrutura para uma nova finalidade.

A mudança representa o fim de uma era para a unidade, que durante décadas produziu materiais utilizados principalmente no isolamento térmico e acústico de construções. A fábrica também mantinha uma relação direta com trabalhadores e empresas que prestavam serviços no local. Segundo informações divulgadas sobre o encerramento, cerca de 100 funcionários diretos estavam ligados à operação, além de aproximadamente 50 trabalhadores indiretos.

Fábrica que fechou em São Paulo funcionava desde 1951

A história da unidade começou ainda na década de 1950, quando Santo Amaro tinha características bastante diferentes das atuais. Desde então, a região passou por uma intensa transformação urbana, enquanto a fábrica continuou funcionando e produzindo lã de vidro para o mercado brasileiro.

O material fabricado pela Isover é utilizado em diferentes projetos de construção justamente por suas propriedades de isolamento. Ao longo dos anos, a produção abasteceu obras residenciais, comerciais e industriais, além de aplicações que exigem controle de temperatura e redução de ruídos. Com o encerramento da atividade, a fabricação deixa definitivamente o endereço onde permaneceu por mais de sete décadas.

A produção foi encerrada em 4 de julho de 2026, conforme o cronograma estabelecido em um acordo firmado entre a empresa, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O forno utilizado no processo de fabricação também foi desligado posteriormente, encerrando a etapa industrial da unidade.

Decisão veio após reclamações de moradores

O fechamento da fábrica está relacionado a uma situação que vinha sendo discutida havia anos. Moradores da região apresentaram reclamações relacionadas aos impactos provocados pela atividade industrial, incluindo relatos envolvendo ruídos, odores e emissão de poluentes. O caso acabou sendo acompanhado pelos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental e pelo Ministério Público.

Em dezembro de 2025, a Saint-Gobain, o MPSP e a Cetesb chegaram a um acordo que estabeleceu as condições para o encerramento da produção. A medida determinou um prazo para que a atividade industrial fosse interrompida e estabeleceu também providências relacionadas à desativação dos equipamentos utilizados no processo.

Com o cumprimento do cronograma, a unidade deixou de funcionar como fábrica. A decisão, entretanto, não significa que o grupo francês tenha abandonado o endereço ou encerrado suas atividades no país.

Espaço terá uma nova função

Em vez de ser completamente desocupado, o imóvel será utilizado pela própria empresa como centro de distribuição. A mudança permite que a Saint-Gobain mantenha uma operação no local, mas sem a atividade industrial que marcou a história da unidade desde a década de 1950.

Na prática, isso significa que a fábrica deixa de produzir lã de vidro, mas o espaço continua integrado à estrutura da multinacional. A transformação também muda completamente a rotina do endereço, que passa de uma área de produção para uma operação voltada à armazenagem e distribuição de produtos.

A Saint-Gobain segue presente no Brasil e mantém milhares de funcionários no país. O grupo possui negócios em diferentes segmentos ligados à construção civil e à indústria, de modo que o encerramento da unidade de Santo Amaro não representa uma saída da companhia do mercado brasileiro.

O que acontece com os funcionários?

O encerramento da produção também teve impacto sobre os trabalhadores que atuavam diretamente na unidade. Além dos funcionários contratados pela empresa, a operação movimentava prestadores de serviços, fornecedores, transportadoras e outros profissionais que dependiam da atividade industrial para trabalhar.

A mudança ocorre em um momento em que antigas áreas industriais de São Paulo vêm passando por transformações à medida que os bairros se tornam cada vez mais ocupados por imóveis residenciais e comerciais. No caso de Santo Amaro, a presença de uma fábrica que começou a operar em 1951 atravessou justamente esse processo de urbanização e mudança no perfil da região.

Agora, o endereço terá uma função diferente. A produção que existia havia 75 anos chegou ao fim, enquanto a estrutura será aproveitada para atividades de distribuição. Para a Saint-Gobain, a alteração representa uma mudança na operação; para Santo Amaro, marca o encerramento de uma das antigas atividades industriais que ainda permaneciam no bairro.

A fábrica da Isover, portanto, não desaparece simplesmente do mapa. O que termina é a produção industrial no local, depois de mais de sete décadas de funcionamento. A partir de agora, o mesmo espaço passa a fazer parte de uma nova etapa da operação da multinacional no Brasil.

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