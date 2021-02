Falso leilão: como funciona o golpe e como evitar?

O golpe do falso leilão de carros e motos está crescendo. Dessa maneira, sites falsos, supostamente atrelados ao Detran, têm vitimado milhares de pessoas.

Nesse sentido, somente neste mês de fevereiro foram identificados quase 1.000 sites de leilões falsos montados para aplicar golpes pela internet.

Como funciona o golpe do falso leilão?

O mais comum é através de sites falsos, com identificação e imagens parecidas com os verdadeiros. Desse modo, alguns golpistas clonam sites, além do mecanismo de confirmação de login e envio de e-mails para confirmação de lances. Por fim, os veículos são oferecidos a preços inferiores ao valor de mercado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, os golpistas disponibilizam a documentação dos veículos, fotos e vídeos, e demais informações. Da mesma maneira, anúncios nas redes sociais são colocados para divulgar o site, incluindo relatos falsos para dar credibilidade ao golpe.

Por fim, depois de “vencer” o falso leilão, a vítima recebe uma carta de arrematação, semelhante a de leilões verdadeiros. Em seguida, uma ordem de pagamento é enviada, usualmente via boleto em nome de empresas-fantasma ou chave PIX. Em resumo, após receber o pagamento, os golpistas desaparecem.

Como se prevenir do golpe?

Antes de mais nada, desconfie sempre. Por mais que o site pareça sério, um conjunto de sinais negativos pode indicar que se trata de um golpe. Primeiramente, verificar se o site termina com “.com.br”. Em seguida, procure informações sobre o site no registro.br, e em sites tipo Reclame Aqui e Consumidor.gov.br.

Além disso, é possível realizar buscas pelo número de inscrição no CNPJ. Outros dados como telefone fixo, além do endereço físico, são informações obrigatórias. Por último, jamais realize pagamentos para chaves PIX aleatórias, tampouco transferências para pessoas físicas ou CNPJ diferente do leiloeiro.

Ah! Todo leiloeiro oficial deve ser registrado na junta comercial de sua respectiva cidade. Alguns serviços como o leilaoseguro fazem uma compilação destes sites de falso leilão. Por último, dê preferência a visitar pessoalmente o veículo, além de consultar a documentação antes de fazer algum pagamento.

Cansado de golpes na internet? A equipe da exchange Mercado Bitcoin preparou uma sequência de vídeos falando sobre como evitar os principais.

Caí no golpe do falso leilão, o que devo fazer?

Se você caiu no golpe do falso leilão e já fez o pagamento, junte todos os comprovantes possíveis, incluindo captura de telas, e-mails, e cópia dos recibos de pagamento. Em seguida, registre um boletim de ocorrência.

Em alguns estados existem delegacias específicas para crimes virtuais. Além disso, notifique o banco onde você efetuou os pagamentos. Se possível, leve cópia do boletim de ocorrência e demais evidências.

Cabe lembrar que existem outros golpes financeiros que podem gerar prejuízos e dor de cabeça.