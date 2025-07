MoonX: conheça a ferramenta para negociar xStocks e MemeCoins em alta

A BYDFi, corretora globalmente reconhecida no universo das criptomoedas, acaba de lançar a MoonX, uma ferramenta de negociação on-chain voltada especialmente para o público Degen — aquele perfil de investidor que busca oportunidades rápidas e de alto risco. Com suporte para redes como Solana e BNB Chain, a plataforma já oferece acesso a mais de 500 mil pares de negociação de MemeCoins e avança como uma das principais soluções para quem deseja antecipar tendências e seguir os movimentos das chamadas “smart moneys”.

Com uma proposta que une velocidade, tecnologia e segurança, a MoonX entrega uma experiência de negociação fluida e inteligente, ideal para quem quer capturar o próximo token com potencial de valorização exponencial — o tão cobiçado “1000x”.

Ferramentas profissionais com foco em alta performance

Entre os principais recursos, a MoonX oferece opções de compra e venda com apenas um clique, ordens limitadas e a mercado, além de funcionalidades como take-profit e stop-loss, que automatizam a saída ou permanência nas operações. Também é possível ativar o recurso “sell half on a double”, que recupera o valor investido ao dobrar o preço do ativo, mantendo o restante livre de risco.

Outro destaque da plataforma é o sistema de copy trading inteligente: o investidor pode espelhar as movimentações de carteiras de grandes players — como baleias, influenciadores e instituições — com atualização em tempo real. Isso significa seguir estratégias validadas sem precisar operar manualmente.

Alpha: o radar de tendências da MoonX

A nova funcionalidade Alpha reforça a proposta da MoonX de ser a ponte mais rápida entre o investidor e os tokens mais promissores do momento. Com uma combinação de dados da blockchain, movimentações de capital e sentimento da comunidade, o recurso identifica os ativos que estão se destacando naquele exato momento.

O Alpha também atua como filtro de riscos: mais de 97% dos tokens considerados de baixa qualidade são eliminados automaticamente, exibindo apenas os projetos auditados e com maior potencial.

Negocie xStocks com rapidez e facilidade

A MoonX não se limita apenas ao universo das criptomoedas. A funcionalidade xStocks permite que o usuário negocie ações dos Estados Unidos de forma prática, segura e diretamente da plataforma. A experiência de compra e venda é tão fluida quanto a de um sistema de exchange centralizada (CEX), mas com a liberdade da negociação descentralizada.

Veja como negociar e Stocks de maneira prática e segura com a tecnologia oferecida pela BYDFi.

Segurança em primeiro lugar

Com a integração das tecnologias MPC (Multi-Party Computation) e TEE (Trusted Execution Environment), a MoonX oferece um sistema avançado de segurança que protege as chaves privadas e impede ataques cibernéticos. A plataforma ainda realiza auditorias com parceiros como o GoPlus, que identificam vulnerabilidades em contratos inteligentes, golpes comuns como rug pulls e projetos de risco elevado. Os usuários recebem alertas em tempo real e têm acesso a relatórios de segurança antes de negociar qualquer token.

Novos e antigos usuários

Durante o período da campanha, a BYDFi oferece recompensas em SOL e bônus em dólar para quem começar a usar a MoonX:

Novos usuários ganham US$5 em SOL ao movimentar pelo menos US$500 na plataforma.

Para quem já opera, há um reembolso de 20% nas taxas de negociação, limitado a US$20.

A plataforma ainda oferece check-in diário com prêmios que podem chegar a US$50 e um bônus de até US$100 para quem indicar amigos.

MoonX marca o início da arquitetura de motores duplos da BYDFi — unindo a robustez de uma CEX com a liberdade de uma DEX — e se apresenta como uma das soluções mais inovadoras para quem quer ir além na negociação de ativos digitais.

Aviso: As informações aqui apresentadas são de responsabilidade do anunciante e não refletem necessariamente a opinião editorial deste site.