Requisitos essenciais para que um imóvel seja aceito como garantia

Para que um imóvel possa ser utilizado como garantia em uma transação financeira, ele precisa atender a uma série de critérios estabelecidos pelas instituições financeiras. Entre os fatores mais relevantes estão a estrutura física, regularização documental e localização segura. Isso faz com que você consiga um empréstimo com garantia de imóvel rápido e receba uma quantia pelo seu imóvel.

Quais são os requisitos importantes para que um imóvel seja aceito como garantia?

Para que um imóvel seja aceito como garantia, é necessário que ele atenda a critérios específicos relacionados à sua estrutura, localização e documentação. As instituições financeiras analisam esses fatores para garantir segurança na operação e viabilidade do crédito.

Condições básicas do imóvel

Deve ser um imóvel construído em alvenaria e estar em boas condições de uso e conservação.

Precisa contar com infraestrutura essencial, como abastecimento de água, energia elétrica e saneamento básico.

O tempo de construção não pode ultrapassar 20 anos em muitos casos.

Deve ser habitável e não apresentar riscos estruturais.

Deverá estar devidamente regularizado no Serviço de Registro de Imóveis.

O terreno deve ser residencial, localizado em área urbana, dentro de um condomínio fechado, sem área construída ou em fase de construção.

Segurança e localização

O imóvel não pode estar localizado em áreas de risco, como regiões sujeitas a enchentes, deslizamentos ou com alta criminalidade.

Deve oferecer segurança estrutural e estar dentro das normas urbanísticas da região.

Regularização documental

É imprescindível que o imóvel esteja devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis (CRI).

Precisa estar livre de pendências legais, como processos judiciais ou ônus financeiros.

Seu valor de mercado deve ser suficiente para cobrir o montante negociado.

Cada instituição financeira pode ter requisitos específicos adicionais, mas esses são os principais critérios considerados na aceitação de um imóvel como garantia.

Quais os requisitos básicos para a concessão do crédito?

Para obter um empréstimo com garantia de imóvel, o solicitante precisa atender aos seguintes critérios:

Ter mais de 18 anos ou ser emancipado com 16 anos completos.

Ser brasileiro ou, se estrangeiro, possuir visto permanente no País.

Possuir capacidade civil e comprovação de renda suficiente para pagamento.

Não possuir restrições nos cadastros de devedores, como SERASA.

A parcela do financiamento não pode ultrapassar 30% da renda familiar mensal bruta.

O que precisa para conseguir um empréstimo com garantia de imóvel?

Para contratar o Empréstimo com Garantia de Imóvel, são necessários os seguintes documentos:

Ficha de matrícula do imóvel emitida há menos de 30 dias.

Cópia simples do carnê do IPTU do exercício vigente.

Certidão negativa de impostos municipais (IPTU/TLP) sobre o imóvel.

A taxa de juros é fixa de verdade?

Sim, a taxa de juros para o Empréstimo com Garantia de Imóvel é fixa, garantindo previsibilidade nas parcelas ao longo do contrato. Contudo, é sempre importante conferir as condições com a instituição financeira antes da contratação.

Caso o imóvel ainda não esteja totalmente pago, é possível optar pelo refinanciamento de imóvel não quitado, que permite obter crédito utilizando o bem como garantia, mesmo com saldo devedor. Dessa forma, você pode reorganizar suas finanças e conseguir melhores condições de pagamento.

