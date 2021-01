Quem são os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados?

Na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021, irá acontecer a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, uma das figuras mais importantes do Congresso Nacional. No cargo desde 2019, Rodrigo Maia (DEM-RJ) encerra a sua contribuição após cumprir o mandato completo, que pela Constituição de 1988 tem com duração dois anos. Dentre os candidatos na disputa da presidência da Câmara dos Deputados, os favoritos são Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP).

Como funcionam as eleições da Câmara?

O presidente da Câmara dos Deputados é o responsável por representar todas as decisões tomadas na Câmara, além de supervisionar os trabalhos legislativos e pauta as votações da casa. Com um alto poder político e influência, o presidente está no segundo na linha de sucessão presidencial, atrás do vice-presidente, em casos extremos, como o impeachment do vice, falecimento, exoneração do cargo, demissão, entre outros. Já o papel da Câmara, segundo a Constituição brasileira, é “representar o cidadão”, “votar em leis” e “fiscalizar o governo federal”.

Considerado o “primeiro entre os representantes do povo brasileiro”, o presidente da Câmara é eleito por votação entre os próprios deputados federais. Assim como ele, os demais membros da Mesa Diretora, Secretários e Suplentes também são votados. A reeleição é proibida pela Constituição.

Entretanto, a votação é secreta e realizada através de um sistema eletrônico. Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados do Brasil (RICD), a eleição é dividida em dois escrutínios, opondo no segundo, os dois candidatos mais votados no primeiro escrutínio.

Quais os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados?

Arthur Lira (PP-AL)

Baleia Rossi (MDB-SP)

Luiza Erundina (PSOL-SP)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Fábio Ramalho (MDB-MG)

Alexandre Frota (PSDB-SP)

André Janones (Abante-MG)

Capitão Augusto (PL-SP)

General Peternelli (PSL-SP)

Arthur Lira (PP-AL)

Em seu terceiro mandato como deputado federal, Arthur Lira recebe o apoio do Palácio do Planalto e do presidente Jair Bolsonaro na candidatura, além de ser líder do bloco que reúne partidos do ‘Centrão’. Advogado, agropecuarista e empresário, era deputado estadual em Alagoas e vereador em Maceió.

Foi líder do Partido Progressista (PP) em sua primeira legislatura, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – a mais importante da Casa – em seguida, e desde 2019, tem se alternado na liderança do bloco parlamentar que reúne partidos do Centrão. O candidato à presidência da Câmara dos Deputados deve definir a escolha do vice entre esta sexta-feira (29) e sábado (30).

Em 2017, o candidato votou a favor da Reforma Trabalhista e a favor do arquivamento do processo que pedia a abertura de investigação do presidente Michel Temer.

Baleia Rossi (MDB-SP)

Formado em Direito e atuou na área de Comunicação, filho de Wagner Gonçalves Rossi, ex-ministro da Agricultura. O histórico de Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi possui três vezes eleito vereador na cidade natal, três vezes deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo e está no segundo mandato na Câmara dos Deputados. Atualmente, é presidente da Executiva Nacional do MDB e líder do partido na Câmara. Foi indicado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia.

Recentemente, o candidato à presidência da Câmara lançou afirmações sobre seu adversário. Segundo disse, o deputado Arthur Lira tem plantado notícias mentirosas e está de “salto alto” na disputa.

Luiza Erundina (PSOL-SP)

No sexto mandato como deputada federal, ex-prefeita de São Paulo. Faz parte do quadro histórico do PT, mas deixou o partido em 1997 para filiar-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Atualmente está no PSOL. A candidata também assistente social.

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Marcel Van Hattem já foi vereador do município de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, e deputado estadual. Até 2018 era filiado ao PP, e então filiou-se ao Novo com o objetivo de concorrer ao Congresso Nacional. Concorreu, então, à presidência da Câmara em 2019 e obteve 23 votos.

Fábio Ramalho (MDB-MG)

Fábio Ramalho já foi candidato em 2019. Com 14 anos na posição de Deputado Federal, está na disputa pela segunda vez. Foi o primeiro vice-presidente, primeiro na linha de sucessão da Câmara, em 2017.

Alexandre Frota (PSDB-SP)

Apesar das campanhas ao presidente em 2018, é autor de três pedidos de impeachment, e acredita que é a maior bandeira para concorrer ao cargo. O candidato à presidência da Câmara lançou sua candidatura na última semana. O candidato foi expulso da sua antiga sigla, o PSL, e ao romper com o governo, filiou-se ao PSDB.

Entre as ações polêmicas, Frota distribuiu leite condensado ao lançar a sua candidatura. A ação faz uma alusão à lista de compras de alimentos do governo federal que, segundo reportagem do Metrópoles, acumula R$ 15 milhões em 2020.

André Janones (Abante-MG)

Terceiro deputado mais votado em Minas Gerais em 2018, ganhou notoriedade em seu primeiro mandato na Câmara durante a greve dos caminhoneiros, como um porta-voz do movimento.

Capitão Augusto (PL-SP)

O capitão da PM José Augusto Rosa está em seu segundo mandato como deputado federal e é líder da ‘bancada da bala’ no Congresso. É alinhado ao discurso bolsonarista. Foi comandante da Polícia Militar de São Paulo entre 1988 e 2014. Segundo suas afirmações, é o único candidato de direita na disputa.

General Peternelli (PSL-SP)

Em seu primeiro mandato como deputado federal, Roberto Sebastião Peternelli Junior é general da divisão da reserva, da turma de 1973 da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Se formou como aspirante a oficial da Infantaria e chegou, como general, a comandar a 2ª Região Militar, de São Paulo.

