Eleições 2020: protocolo contra contaminação da covid-19 é divulgado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preparou algumas regras de protocolo para as eleições 2020 contra a contaminação pela covid-19 que deverão ser respeitadas no dia 15 de novembro, data em que a população brasileira vai às urnas eleger prefeitos e vereadores.

O acesso aos locais de votação só será liberado ao eleitor que estiver usando máscara, ao qual deverá ser usado em todo o percurso dentro da zona eleitoral. O protocolo para as eleições 2020 diz ainda que não será permitido comer e beber no local, para que o objeto não seja retirado. As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel antes e depois da votação e o TSE recomenda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de presença.

As salas terão marcadores no chão indicando o distanciamento permitido, de 1m e o processo de biometria não será utilizado, esse ano, para evitar a contaminação, segundo ainda o protocolo para as eleições 2020. Caso o cidadão tenha qualquer sintoma de covid-19, a recomendação da Justiça Eleitoral é que não compareça ao local de votação, podendo justificar sua ausência através do aplicativo e-Título – disponível para todos os sistemas de smartphones.

Horário das eleições 2020

No dia 15 de novembro, as seções ficarão abertas das 7h às 17h – uma hora a mais esse ano. Nas primeiras três horas (das 7h às 10h), será mantido preferencialmente para que as pessoas com mais de 60 anos possam votar e seguir o protocolo para as eleições 2020 tranquilamente.

Segundo turno

Conforme as alterações promovidas pelo Congresso, o primeiro turno das eleições municipais que aconteceria dia 04 de outubro passaram para 15 de novembro. Caso haja segundo turno, as eleições acontecem dia 29 de novembro.

Protocolo para as eleições 2020

1 – O eleitor entrará na seção eleitoral e deverá se posicionar na frente do mesário, seguindo o distanciamento de um metro, conforme marcação no chão;

2 – Sem contato com o mesário, o eleitor vai erguer o braço e mostrar seu documento oficial com foto;

3 – O mesário vai ler o nome do eleitor em voz alta e pedir que ele confirme se a identificação está correta;

4 – O eleitor deve guardar seu documento;

5 – O eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel que será disponibilizado;

6 – Em seguida, deverá assinar o caderno de votação com sua própria caneta.

7 – Neste momento, o eleitor receberá seu comprovante de votação;

8 – O eleitor será autorizado pelo mesário para ir até a cabine de votação;

9 – O eleitor deverá digitar o número de seus candidatos na urna eletrônica e apertar a tecla confirma após cada voto para encerrar a votação.

10 – O eleitor deverá higienizar as mãos novamente com álcool em gel e deverá se retirar da seção eleitoral.