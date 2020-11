Globo realiza último debate entre candidatos de São Paulo esta noite

A emissora de televisão aberta Rede Globo vai organizar e transmitir, como de costume, um debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, Bruno Covas (PSBD) e Guilherme Boulos (PSOL), esta noite (27). A emissora tradicionalmente é a última a realizar os debates, dois dias antes do dia de votação. Este será o primeiro feito pela Globo, pois no primeiro turno a emissora optou por não realizar o debate, para seguir as medidas de segurança no combate ao coronavírus. Contudo, assim como a Band e a CNN, Globo suspendeu a presença de plateia durante o evento. O encontro será mediado pelo jornalista César Tralli.

Debate Globo

Segundo o portal de notícias G1 o debate será divido nos três seguintes blocos:

1º bloco: Temas livres – perguntas de candidato para candidato;

Temas livres – perguntas de candidato para candidato; 2º bloco: Temas determinados por sorteio do mediador;

Temas determinados por sorteio do mediador; 3º bloco: Temas livres – candidato pergunta para candidato + considerações finais.

Onde assistir?

O debate deve começar logo após a exibição da novela “A força do querer”, por volta das 22h 30min.

É possível acompanhar o debate pela TV Globo de São Paulo e pelo site do G1, neste link. Além disso, a Globo e suas afiliadas vai realizar debates entre candidatos de 35 cidades que estarão no segundo turno. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) também se enfrentam, com mediação de Ana Paula Araújo.

Segundo turno

O segundo turno nas eleições 2020 acontece no dia 29 de novembro. Os horários são os mesmos do primeiro dia de votação, das 7h às 10h, sendo o intervalo entre 7h e 10h reservado para eleitores com mais de 60 anos. Quem estiver na fila às 17h poderá votar, mesmo que só chegue à urna depois do horário.

No total, 57 municípios brasileiros vão ter segundo no próximo domingo.