Times fazem campanha para incentivar voto nas Eleições 2020

Principais clubes brasileiros entraram na onda das Eleições 2020 e criaram a campanha #PartiuVotar para incentivar seus torcedores a participar do segundo turno neste domingo (29).

O segundo turno das eleições municipais será realizado em 57 municípios que não elegeram seus prefeitos no último dia 15.

Tuitaço nas Eleições 2020

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mobilizou ação junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a mais de 15 clubes da série A. Juntos tiveram a iniciativa de realizarem um ‘tuitaço’ nesta sexta-feira (27). Das 10h ao meio-dia, os perfis oficiais dos clubes no Twitter compartilharam mensagens com a hashtag #PartiuVotar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saiba tudo sobre o segundo turno das Eleições 2020

Segundo o TSE, “a mobilização é mais uma iniciativa de incentivo ao comparecimento dos brasileiros nas urnas na etapa final das eleições 2020, que, em seu primeiro turno, registrou 23,14% de abstenção. A expectativa é que o “tuitaço” atinja mais de 40 milhões de seguidores dos times participantes”

#PartiuVotar veja os times participantes

Corinthians

O time paulista escreveu uma mensagem de incentivo convocando a ‘Democracia Corinthiana’, dizendo para o torcedor ser fiel no campo e nas urnas.

Goiás Esporte Clube

O time prestou serviço à Torcida Esmeraldinha, informando o uso da máscara e ensinando o passo a passo da votação.

Vasco da Gama

O time carioca disse ‘Torcedor do Vasco não deixa o ritmo cair até que a disputa termine’. No recado reforçou o uso da máscara – acessório obrigatório nas Eleições 2020, devido a pandemia do coronavírus, e indicou os horários de votação, inclusive o horário preferencial à idosos.

Flamengo

‘Seja na terra, seja no mar, o Flamengo também apoia a democracia’, foi a mensagem do time aos torcedores rubro-negros. Além da hashtag #PartiuVotar a mensagem trazia informações sobre cuidados na votação.

Fortaleza no #PartiuVotar

O time Fortaleza escreveu para seu torcedor botar com segurança e consciência no segundo turno das Eleições 2020.

Santos

A nação santista apoia a democracia! O time reforçou a importância do voto na construção do futuro.

Fluminense também é #PartiuVotar

O time informou que domingo é dia de decisão nas urnas e convocou a torcida Tricolor para fortalecer a democracia.