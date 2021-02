Saiba onde assistir a votação na câmara e no senado hoje (1)

As eleições para presidência da câmara dos deputados e do senado acontecem hoje (1) em Brasília. Nos últimos dias a movimentação entre os políticos foi intensa e marcada por algumas mudanças. Contudo, hoje começa a votação secreta que vai decidir dois novos nomes para presidir os órgãos. Além disso, quem quiser acompanhar a eleição em tempo real também pode. Confira as informações para se manter atualizado das votações no país.

Que horas começa a votação na câmara e senado?

A votação da câmara deve ter inicio às 19h. Candidaturas podem ser oficializadas até às 17h. Já no senado começa mais cedo. Às 14h tem inicio uma reunião preparatória, momento em que o novo presidente é escolhido. A reunião deve terminar no final da tarde, com o escolhido.

Onde assistir?

É possível ver a votação na câmara e no senado ao vivo, pela TV câmara e TV senado, respectivamente. A eleição também será transmitida pelo canal das Casas no Youtube.

Candidatos no Senado

Vão disputar a presidência na votação do senado os candidatos: Simone Tebet (MDB-MS), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Major Olimpio (PSL-SP), Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Lasier Martins (Podemos).

Candidatos na câmara

Vão disputar a presidência na votação da câmara os candidatos: Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Luiza Erundina (Psol-SP), Marcel Van Hattem (Novo-RS), Alexandre Frota (PSDB-SP), André Janones (Avante-MG), Fábio Ramalho (MDB-MG) e General Peternelli (PSL-SP).

Votação na câmara

Pelo Regimento Interno da Câmara, será eleito em primeiro turno o parlamentar que conseguir a maioria absoluta dos votos, isto é, 257 dos 513 deputados. Caso não aconteça, os dois mais votados realizam um confronto no segundo turno. Hoje é provável que a disputa fique entre Baleia Rossi (MDB-SP), candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ), e Arthur Lira (PP-AL), apoiado por Jair Bolsonaro (sem partido).

A votação é secreta e feita em urnas eletrônicas sensíveis ao toque. A câmara dos deputados monta uma cabine para que os parlamentares votem sozinhos. Por acordo politico, o resultado será divulgado no dia seguinte.

Votação senado

No senado a votação é feita com cédulas de papel e será presencial. Para ser eleito, o candidato precisará ter no mínimo a maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 41 dos 81 senadores. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS) são os principais candidatos.

Na ocasião serão eleitos ainda os demais membros da Mesa Diretora, também para um mandato de dois anos. A Mesa é composta pelo presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e seus suplentes. Os votos para a mesa são apurados após eleição do presidente da casa.