VÍDEO: com Bolsonaro, Guedes cochila em reunião do Mercosul

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma hora da soneca nesta quarta-feira, 16, durante a 57° reunião da cúpula de líderes do Mercosul. Visivelmente cansado, Guedes cochila ao dar “várias pescadas” enquanto Bolsonaro (sem partido) se pronuncia.

Em dos momentos, enquanto o presidente falava do relacionamento com os países vizinhos, Guedes cochila por cerca de 20 segundos, com o olho fechado e de cabeça baixa. Após “cair em si”, ele acorda e abre o olho, aparentando ainda estar um pouco desnorteado.

O momento em que Guedes cochila foi flagrado pelas câmeras e logo viralizou na internet. Usuários de diversas redes não tardaram em fazer graça.

Veja vídeo:

O GUEDES DORMINDO BICHO pic.twitter.com/MGEAdBwffX — pedro pedreiro (@tolzasso) December 16, 2020

Reunião do Mercosul – Guedes cochila

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o encontro foi feito por videoconferência. Participaram os líderes dos países membros da Argentina, Uruguaia e Paraguai, além de representantes da Bolívia, que tenta entrar no bloco. A reunião também foi marcada pela troca de presidente do grupo, que nos próximos seis meses será liderado pela Argentina. A passagem de posse do presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, para o argentino Alberto Fernández também foi transmitida.

O tom adotado por Bolsonaro durante o encontro foi conciliador. Em seu discurso, o presidente chegou a citar que era necessário deixar as diferenças de lado para da agenda em comum. No âmbito comercial, ele também disse ver com “preocupação o ressurgimento de entraves pontuais entre os Estados partes”. “Devemos deixar de lado essas discordâncias, que pertencem a um passado já superado”, disse .

Outro ponto tocado na reunião foi a importância da cooperação regional para combater a pandemia e em todas as áreas, especialmente nas fronteiras, e o desejo do bloco de firmar o acordo de livre comércio com a União Europeia, que está parado a mais de 20 anos em negociações.

