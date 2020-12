Boldo: veja os benefícios, para o que serve e como preparar

Quando você está com má digestão qual é o remédio que você procura? O chá de boldo pode ser uma boa alternativa para aqueles dias em que a comida lhe fez mal. A receita é antiga e de conhecimento popular: chá de boldo é tiro e queda. Não é à toa que esse é um dos produtos medicinais à base de plantas mais vendidos no país. Mas tanta intimidade não significa que a gente conheça bem o boldo nosso de cada dia. Veja os benefícios e indicações da planta.

O que é chá de boldo?

No início, o chá era consumido apenas com objetivo medicinal, mas aos poucos passou a ser usado, como bebida, por prazer. O chá é feito da árvore do boldo ( Peumus boldus ), um arbusto perene nativo do Chile que também cresce em outros países da América Central e do Sul, como México e Argentina. É comumente encontrado em regiões montanhosas.

Geralmente, o chá não é consumido diariamente. Tem um sabor forte, quase medicinal, e só é usado quando necessário, mais como um remédio do que como um chá. Seus principais componentes são: Alcalóides (boldina), taninos, óleo essencial, flavonóides e glicolipídios.

Benefícios

Historicamente, o boldo tem sido usado para tratar problemas digestivos e auxiliar no tratamento de problemas hepáticos.

No entanto, as evidências científicas que apoiam o uso do chá para esses ou quaisquer outros fins terapêuticos são extremamente limitadas.

Um estudo em tubo de ensaio com 13 chás de ervas comumente usados ​​na América do Sul descobriu que o chá de boldo tinha uma das maiores atividades antioxidantes. Isso foi baseado em sua capacidade de combater os radicais livres, que são compostos prejudiciais que podem causar danos celulares.

Isso sugere que beber chá pode conferir alguns benefícios antioxidantes, mas são necessárias mais pesquisas, principalmente em humanos.

Má digestão

Problemas do fígado

Litíase biliar (pedra na vesícula)

Gota

Constipação (prisão de ventre)

Cistite

Flatulência (gases)

Dor de cabeça

Efeitos colaterais

Quem não deve consumir o chá: é contraindicado para gestantes porque pode ser abortivo. Também é contraindicado para doentes com as vias biliares inflamadas e obstruídas, como na hepatite aguda ou pancreatite.

Além disso, é preciso ter moderação com o boldo. Alguns dos efeitos colaterais do uso excessivo são:

Diarreia

Vômitos

Aborto, em casos extremos

Como fazer chá de boldo em casa

1 xícara de água fervente

1 folha de boldo

Modo de fazer

Basta adicionar a folha de boldo a água fervente Tampar e aguardar 10 minutos Coar e tomar Outra forma de fazer é pegar folhas verdes de boldo e espremer o seu sumo e beber

Boldo amassado

Para aproveitar os benefícios do boldo na digestão, as folhas devem ser limpas, socadas/batidas no copo ou pilão com água e deve-se beber na mesma hora. A Anvisa orienta derramar 150 ml de água fervendo em 1 colher (chá) de folhas de boldo e abafar a bebida por cinco a 10 minutos.

Como o boldo pode interagir com muitos medicamentos diferentes e pode interferir no tratamento ou no manejo de problemas de saúde, você deve falar com seu médico antes de consumir o chá de boldo.

Fontes: hospital Santa Cruz e hospital Albert Eisnten.