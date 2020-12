Bolsonaro planeja encerrar programas de saúde mental do SUS

O governo Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, está preparando um desmonte de cerca de cem portarias sobre saúde mental que são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o jornalista Guilherme Amado, da revista Época, o ‘revogaço’ se dá a portarias editadas entre 1991 a 2014.

Programas de Saúde Mental do SUS

Programa anual reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar no SUS

Programa Consultório na Rua

Serviço Residencial Terapêutico

Comissão de Acompanhamento do Programa De Volta para Casa

O programa De Volta para Casa e o Serviço Residencial Terapêutico visam a reabilitar psicossocialmente pacientes submetidos a longas internações psiquiátricas.

Pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, atendidas pelo programa Rede de Atenção Psicossocial também correm risco de ficarem sem atendimento pelo SUS no governo Bolsonaro

Não Brasil, o número de pessoas que têm algum familiar dependente químicos, ultrapassa a margem dos 30 milhões, segundo levantamento feito pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Parte destas pessoas são atendidas gratuitamente pelo SUS e dependem de programas de políticas públicas paras poderem se curar.

Ainda de acordo com a pesquisa, o tempo médio de uso de substâncias químicas leva 13 anos e a partir da descoberta da família, o tempo médio para a busca de ajuda após o conhecimento do consumo de álcool e/ou drogas foi de três anos, sendo dois anos para usuários de cocaína e/ou crack e 7,3 anos entre os dependentes de álcool.

Recesso STF

Caso o ‘revogação’ do governo Bolsonaro se concretize nas próximas semanas, as autoridades de Saúde estaduais estão receosas com a possibilidade de um desmonte de políticas públicas de saúde mental durante a pandemia e preocupadas com o calendário anual, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional entrem em recesso de fim de ano.

O recesso dos órgãos dificultaria eventuais reações e questionamentos contrários ao ‘revogaço’.