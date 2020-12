Datafolha: 52% não culpam Bolsonaro pelas mortes por Covid-19

Cerca de 52% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não tem culpa pelas mortes da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Apenas 8% dos entrevistados acham ele o principal culpado pelos óbitos de Covid-19. As informações são da pesquisa Datafolha que foi divulgada neste domingo (13). Desde o começo da pandemia da Covid-19 no Brasil, o país registra mais de 181 mil morte.

52% consideram que Bolsonaro não tem culpa nenhuma

38% consideram que Bolsonaro é um dos culpados, mas não principal

8% consideram que Bolsonaro é o principal culpado

2% não sabem responder

A pesquisa Datafolha foi realizada por telefone com 2.016 brasileiros entre os dias 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Datafolha de agosto

Em agosto deste ano, a mesma pesquisa apontava números diferentes:

47% consideravam que Bolsonaro não tem culpa nenhuma

41% consideravam que Bolsonaro é um dos culpados, mas não principal

11% consideravam que Bolsonaro é o principal culpado

2% não souberam responder

Precauções

O levantamento aponta ainda que a maioria acredita que o país não tenha tomado atitudes necessárias para evitar o alto número de mortes na pandemia.

Veja os dados do Datafolha

53% acreditam que o país não fez o que era necessário para evitar esse número de mortes

22% acham que nada que o país fizesse evitaria esse número de mortes

22% acreditam que o país fez o que era necessário para tentar evitar esse número de mortes

4% não souberam responder

Avaliação de autoridades

A pesquisa Datafolha de dezembro também mostrou que a aprovação (ótimo/bom) de Bolsonaro se manteve em 37%, a reprovação ( péssimo/ruim) foi de 32%, a avaliação “regular” ficou em 29%, e 3% não sabem ou não responderam

Desempenho do presidente na pandemia

42% avaliam como ruim ou péssima a atuação de Bolsonaro

30% avaliam como ótima ou boa a atuação de Bolsonaro

27% avaliam como regular a atuação de Bolsonaro

Desempenho do Ministério da Saúde durante a pandemia

36% consideram regular

35% consideram ótimo ou bom

27% consideram ruim ou péssimo

Desempenho dos governadores – Datafolha

41% consideram ótimo ou bom

30% consideram ruim ou péssimo

28% consideram regular

Desempenho dos prefeitos na pandemia

42% consideram ótimo ou bom

30% consideram ruim ou péssimo

26% consideram regular