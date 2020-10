Bolsonaro assina decreto que autoriza estudos sobre privatização do SUS

Na última terça-feira (27), um decreto publicado permite que o Ministério da Economia realize estudos sobre a inclusão das Unidades Básicas de Saúde (UBS), do SUS (Sistema Único de Saúde) dentro do Programa de Investimentos da Presidência da República (PPI) – programa do governo que trata privatizações. Entenda o estudo sobre a privatização do SUS:

O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro, Paulo Guedes, diz que “política de fomento ao setor de atenção primária à saúde” está “qualificada” para participar do PPI“. Segundo o decreto, os estudos vão avaliar “alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de Unidades Básicas de Saúde dos Estados do SUS, do Distrito Federal e dos Municípios“.

Através de nota oficial, o Ministério da Economia afirmou que “o principal ponto do projeto é encontrar soluções para a quantidade significativa de Unidades Básicas de Saúde inconclusas ou que não estão em operação no país“.

