Guarulhos planeja aplicar vacina contra covid-19 em casa

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou nesta quarta-feira (06/01), durante o 1º Seminário Virtual de Gestão Pública, o Plano de Estadual de Imunização contra a Covid-19 aos 645 prefeitos eleitos para os mandatos iniciados em 2021. Um dia após a reunião, o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, ou Guti (PSD), em entrevista à CNN, afirmou que a cidade planeja aplicar a vacina em parte da população em domicílio.

Como Guarulhos se prapara para receber a vacina?

Guti disse à imprensa que o município calcula oferecer 70 a 100 postos de vacinação contra a Covid-19, entre Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos alternativos ainda não confirmados. O prefeito afirmou que a cidade já possui todos os insumos em mãos para a vacinação, e que agora foca em planejar a escala dos profissionais de saúde de Guarulhos para iniciar o cronograma de aplicação das vacinas.

Costa declarou que a vacinação será em domicílio para aquelas pessoas que não podem se locomover, que estão com algum tipo de restrição. Os leitos dedicados a pacientes com Covid-19 na cidade de Guarulhos já tem 94% de sua capacidade ocupada. A prefeitura da cidade afirma que se prepara para contratar leitos da rede privada e que começou a pedir que novos pacientes sejam transferidos para unidades de outras cidades. Além disso, Guti comunicou, durante o Seminário com João Doria, que pressionou o governador do estado para construção de mais leitos no município.

Já Doria solicitou aos prefeitos que continuem exigindo dos moradores o cumprimento das medidas de isolamento social para conter a disseminação do vírus em todo o estado. “Foram bastante enfáticos dizendo que os municípios que não cumprirem à risca o Plano São Paulo vão acabar deixando de ser prioridade [na imunização do estado] e vão atender aqueles que restringirem as aglomerações”, disse Guti à CNN.

Plano de vacinação no estado de São Paulo

A primeira etapa do plano de imunização vai dar prioridade aos profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas. O Estado espera que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, com a aplicação de 18 milhões de doses, até o dia 28 de março.

A campanha, que será coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde em parceria com os 645 municípios paulistas, visa dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 mil para até 10 mil. A estimativa é de que a vacinação inclua cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor da saúde e 25 mil agentes da segurança pública para garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização.