A decoração de Natal de 2026 instalada em São Paulo virou alvo de críticas e piadas nas redes sociais após internautas questionarem a aparência dos enfeites espalhados pela cidade e o valor do contrato, que pode chegar a R$ 7 milhões. As estruturas, que deveriam marcar o início da temporada natalina, acabaram provocando uma reação diferente da esperada: memes, comparações e comentários sobre a qualidade do projeto.

Decoração de Natal de São Paulo custou até R$ 7 milhões

O orçamento da decoração de Natal de 2026 é de até R$ 7 milhões, valor 40% superior aos R$ 5 milhões destinados ao projeto no ano passado. A iniciativa prevê decoração na Avenida Paulista e no Centro Histórico, além de atividades culturais gratuitas em outras regiões da capital.

A proposta foi lançada por meio de um edital de chamamento público da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. O projeto selecionado deveria contemplar um circuito natalino, intervenções decorativas, oficinas e apresentações artísticas. O edital também reservou R$ 2 milhões para ações culturais gratuitas fora das áreas centrais.

A discussão sobre o valor ganhou força depois que o vereador Toninho Vespoli (PSOL) apresentou uma representação ao Ministério Público de São Paulo para pedir apuração sobre a contratação. Entre os pontos levantados estão a capacidade técnica da entidade escolhida, a transparência do processo e a compatibilidade entre os recursos previstos e o que foi instalado. Até o momento, as suspeitas não significam irregularidades comprovadas.

Entre os comentários publicados nas redes, a comparação entre o custo anunciado e a aparência dos enfeites virou o principal motivo das brincadeiras. Parte dos usuários ironizou a estética das estruturas, enquanto outros compararam o material a itens de lojas de importados ou questionaram a escolha dos elementos decorativos.

Comentários como “parece decoração dos anos 90”, críticas ao visual dos laços e sinos e a comparação com enfeites de papelão ajudaram a transformar o projeto em assunto viral. A repercussão também ampliou o debate sobre o uso de dinheiro público em eventos e decoração de fim de ano.

A crítica não ficou restrita à estética. Internautas passaram a questionar se o resultado apresentado corresponde ao orçamento divulgado pela Prefeitura.

Prefeitura diz que decoração de Natal ainda está sendo montada

Após a repercussão negativa, a Prefeitura de São Paulo afirmou que os enfeites ainda estavam em processo de instalação e que avaliar o projeto antes da conclusão seria precipitado. A administração municipal declarou que a montagem ocorre em diferentes pontos da cidade.

Enquanto novos elementos são instalados, a decoração de Natal já ganhou espaço nas redes sociais, onde o debate mistura humor, críticas ao visual e questionamentos sobre a aplicação dos recursos públicos.

O debate também chegou à Câmara Municipal. O vereador Nabil Bonduki (PT), arquiteto e urbanista, criticou o resultado da ornamentação e afirmou que o projeto deveria ter sido escolhido a partir de propostas criativas antes da contratação para execução.

Para ele, a falta de um concurso de ideias prejudicou a identidade visual da decoração. O parlamentar argumentou que a cidade poderia ter aberto espaço para artistas e profissionais apresentarem projetos, com a escolha da proposta antecedendo a definição dos custos.