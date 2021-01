CPF irregular: saiba como regularizar seu documento pela internet

Um CPF irregular pode impedir que o contribuinte realize ações básicas ou necessárias: movimentar sua conta bancária, receber a aposentadoria ou participar de concursos públicos. Durante as ações do estado de calamidade pública, ele era um requisito necessário para a solicitação do auxílio emergencial, por exemplo. Por isso, regularizar o CPF é importante para qualquer cidadão.

Com o aumento nas demandas pelos serviços relacionados ao CPF, a Receita Federal lançou em seu site a seção ‘Meu CPF’. Nele, reúnem-se os principais serviços e orientações para regularizar a situação cadastral do seu CPF, simplificando os processos e esclarecendo as dúvidas. Assim, o cidadão não precisa sair de casa para lidar com a burocracia. Segundo a Receita, a regularização do CPF na Internet será realizada nos casos de complementação de dados cadastrais que não constem na base de dados e quando não houver pendência na entrega de declarações de pessoa física.

O que pode deixar o CPF irregular?

O CPF é um dos documentos pessoais mais importantes da vida do cidadão. Assim, o documento pode ficar suspenso quando há algo de errado ou incompleto no cadastro do contribuinte. As informações são relevantes porque as informações também são usadas no cruzamento de dados com a Receita Federal. O CPF é dado como irregular por cinco motivos:

Suspensão: quando dados são inconsistentes ou tenham algum erro. Sendo eles, nome, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor. Mas também, quando o cidadão deixa de votar e não justifica o voto.

Cancelamento: em casos de perda ou roubo, o CPF pode ser cancelado. Além disso, quando o número do CPF tem um número repetido, ou seja, emissão do documento com erro no cadastro.

CPF nulo: aponta fraude na inscrição do documento na Receita Federal.

Titular falecido.

Mas também, pode existir pendências de regularização. Isso acontece quando o contribuinte não declarou Imposto de Renda em algum momento, nos últimos cinco anos.

Nome sujo torna o CPF irregular?

O CPF irregular não tem ligação com a restrição do nome, embora os dois impedem algumas ações. Isso porque o “nome sujo” está relacionado com a existência de débitos. Contudo, o CPF irregular ocorre por erros no cadastro do documento na Receita Federal ou por outras situações indicadas acima. Por fim, a restrição no nome não impede a abertura de contas bancárias, solicitação de documentos, como o passaporte e carteira de trabalho ou participação de concursos públicos, já o CPF irregular, sim.

Como consultar a situação do seu CPF?

Em primeiro lugar, é necessário saber qual é o problema com o seu CPF. Dessa forma, você deve consultar a sua situação cadastral no site da receita. Basta:

Acesse o site da Receita Federal em “Comprovante de Situação Cadastral no CPF”; Preencha os campos de CPF, data de nascimento e marque em “Não sou um robô”, ou realize a consulta com captcha sonoro; Em frente a “Situação Cadastral” será informada.

Como regularizar seu CPF pela internet?

Portanto, o cidadão pode atualizar o CPF pela internet e, se houver necessidade de apresentar seus documentos de identificação, pode enviar por e-mail à Receita Federal, anexando uma selfie sua segurando o documento, para comprovar sua legitimidade. A Receita Federal disponibilizou uma cartilha que esclarece os principais problemas e como o cidadão pode lidar com eles:

Pendente de regularização Significa que você não entregou alguma Declaração do Imposto de Renda. Assim, você deve: Consulte qual declaração está em falta, através do portal e-CAC, com uma conta do Gov.Br ou código de acesso; Após descobrir a declaração que falta, é preciso entregá-la no próprio Portal e-CAC ou APP Meu Imposto de Renda. Dessa maneira, o seu CPF ficará regular assim que a declaração for processada. Isso pode acontecer no dia seguinte. CPF suspenso Significa que seu CPF está com informações incorretas ou incompletas. Para resolver o problema, você deve: Entrar com um pedido de regularização e preencher com as informações corretas; Após confirmar, será gerado um protocolo para você apresentar seus documentos à Receita Federal. Portanto, será preciso agendar um atendimento na unidade ou enviar os documentos por e-mail. Titular falecido Para casos onde aparece indevidamente que o titular está falecido é porque significa que foi informada a data de falecimento no CPF. Para resolver, agende um atendimento em uma unidade da Receita Federal e converse com um dos atendentes, levando seus documentos de identificação. CPF cancelado O CPF cancelado acontece, então, em casos de duplicidade ou por decisão em um processo. Caso aconteça o cancelamento do seu CPF, agende um atendimento em uma unidade da Receita Federal e converse com um dos atendentes, levando seus documentos de identificação.

Documentos necessários para regularizar CPF na Receita Federal

Maiores de 16 anos

Menores de 16 anos – documento de identificação do contribuinte, que comprove naturalidade, filiação e data de nascimento (ex: carteira de identidade)

– número de inscrição no CPF

– para brasileiros com idade dos 18 aos 69 anos: título de eleitor, protocolo de inscrição ou qualquer outro documento que comprove o alistamento eleitoral ou certidão da Justiça Eleitoral atestando a inexistência da obrigatoriedade do alistamento eleitoral – documento de identificação do menor, tutelado, curatelado ou de outra pessoa física sujeita à guarda judicial, que comprove naturalidade, filiação e data de nascimento (ex: carteira de identidade, certidão de nascimento)

– documento de identificação de um dos pais, tutor, curador ou responsável pela guarda em virtude de decisão judicial

– registro que comprove a tutela, curatela ou responsabilidade pela guarda, conforme o caso, de incapaz ou interdito

número de inscrição no CPF

O que quer dizer quando o CPF está regular?

O CPF regular é aquele que não possui nenhuma pendência no cadastro do contribuinte. Mas é importante entender que a situação cadastral não é a mesma coisa que situação fiscal. Ou seja, o contribuinte pode estar com a situação cadastral regular e ter débitos junto à Receita Federal.

Por que o CPF é importante?

O CPF é um dos documentos pessoais mais importantes da vida do cidadão. Com o Cadastro Pessoa Física é possível abrir contas bancárias, solicitar de empréstimo, participar de concursos públicos. Mas também, fazer financiamentos, comprar ou vender bens; receber benefícios do INSS, etc. Além disso, sua principal função é a identificação dos contribuintes no Imposto de Renda. Sendo assim, consultar a situação do CPF na Receita Federal é importante para qualquer pessoa. Quando o CPF está irregular, são impedidas de:

Movimentar ou abrir contas bancárias;

Pedir empréstimo;

Participar de concursos públicos;

Receber aposentadoria;

Fazer financiamento e outros.

