O que é score de crédito e o que fazer para melhorar o seu?

Score de crédito: você entende a importância dele em sua vida financeira? Pois saiba que essa pontuação pode fazer diferença em momentos importantes, como quando você quer fazer um financiamento, pagar juros mais baixos, ou até alugar um imóvel por exemplo. Vamos explicar.

O score de crédito é uma pontuação que começa em zero e vai até 1000. Ele leva em conta a sua capacidade de pagamento considerando alguns pontos que explicaremos adiante. Quanto mais alto o score, ao menos teoricamente, mais altas as chances de você pagar seus compromissos financeiros e ter acesso a crédito.

Um score baixo, de até 300 pontos, por exemplo, significa para o mercado que há poucas chances de você pagar o que deve. Ou seja, pode existir um grande risco de inadimplência. Por outro lado, um score alto, de pelo menos 700 pontos, costuma indicar que você é um bom pagador.

Mas o que se considera em conta no cálculo do score? São pontos como pagamentos que em dia, relacionamento financeiro com empresas, região onde você mora, idade, quantidade de títulos protestados e até dívidas negativadas. Você está com nome sujo? Provavelmente seu score deve estar baixo então.

Você conhece seu score de crédito?

Como explicamos, quanto mais baixo o score de crédito, mais difícil conseguir financiamentos e empréstimos. É bom considerar, porém, que ele não é o único sistema de avaliação do mercado. Pelo contrário, algumas mudanças vêm ocorrendo para que essa análise se torne mais transparente e justa. É o caso do cadastro positivo, que começou a funcionar automaticamente em janeiro.

Em alguns casos, o score pode não revelar exatamente o risco de alguém com relação à inadimplência. Por exemplo, se alguém deixa de pagar uma conta por necessidade, acaba tendo o score prejudicado. Isso não significa, porém, que a pessoa seria um mau pagador, e sim que foi uma situação emergencial.

Mas você conhece o seu score de crédito? De quanto ele é hoje? A maioria das pessoas não faz ideia sobre isso e acaba descobrindo que o score está baixo, por exemplo, quando não consegue um empréstimo. Uma das formas de saber como anda o seu é acessar o site do Serasa. Basta preencher o CPF e você terá acesso à sua pontuação.

Para Leandro Silva, coordenador dos cursos de gestão e ensino à distância do Centro Universitário Newton Paiva, é importante que os brasileiros adquiram o hábito de monitorar os scores. “É importante enfatizarmos a importância dessa atitude, principalmente nesse momento em que a procura por crédito fica maior diante de demandas como troca de carro, viagens e até mesmo compras de Natal”, explica.

Como melhorar seu score?

E o que fazer para melhorar um score de crédito que não anda lá essas coisas? Há vários pontos e todos estão relacionados à sua educação financeira e à forma como lida com o dinheiro. Um ponto importante é procurar manter o nome limpo.

Também é essencial ter cuidado com o comprometimento das receitas com dívidas, estabelecendo um limite. Por exemplo, se você ganha R$ 1.000, procure não comprometer mais do que um percentual do salário, 25% ou 30% por exemplo, com compras parceladas, financiamentos e empréstimos. Além disso, corte gastos desnecessários e procure manter seus dados cadastrais sempre atuais.