Saiba como melhorar o currículo com cursos online

Se você busca melhores oportunidades no mercado de trabalho, mas não sabe como começar, saiba que é fundamental se manter atualizado e saber como melhorar o currículo. A boa notícia é que há muitas alternativas de se fazer isso, mesmo estando em casa.

Para Alexandre Slivnik, diretor executivo do IBEX (Institute for Business Excellence) e vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), o currículo deve considerar os objetivos da instituição em que se quer trabalhar.

“Alinhe o seu objetivo com o propósito desse lugar e o cargo para qual está aplicando. Dessa forma o recrutador tem maior conhecimento sobre sua trajetória. Também não deixe de colocar informações pessoais no currículo, já que isso torna o processo mais humano.”, diz.

Invista em conhecimento

Primeiramente, entenda que investir em conhecimento é peça-chave para quem quer melhorar o currículo. O especialista ressalta que qualquer tipo de ação de desenvolvimento conta para uma recolocação rápida no mercado.

“É importante demonstrar essa sede de conhecimento e crescimento, pois ela é muito valorizada pelas empresas. Além disso, a partir do momento que você embarca em um negócio com vontade de crescer e se depara com oportunidades, os gestores podem notar e investir para que isso aconteça de forma mais acelerada.”, explica.

Como melhorar o currículo estudando em casa

O período de pandemia e isolamento social que acontece desde o mês de março fez com que muitas pessoas passassem a trabalhar e estudar em casa. Muitas instituições passaram, inclusive, a oferecer cursos online gratuitos, ainda que de forma temporária. Portanto, muitas vezes sequer é necessário investir dinheiro para começar a melhorar o currículo. É preciso apenas tempo e dedicação.

Desse modo, como há cursos online em todos os formatos e áreas, o ideal, para começar, é definir a sua área de atuação e estabelecer onde quer chegar. O que está faltando para seu currículo se tornar melhor?

Saiba também que ainda que falte experiência, contar com melhor base teórica e certificados pode ajudar na busca por processos de estágio, trainee ou até mesmo vagas temporárias. O mesmo acontece para quem busca mudar de área ou conseguir oportunidades de crescimento na carreira.

Confira alternativas para buscar cursos online

Separamos algumas instituições que oferecem cursos online nas mais diversas áreas. Que tal dar uma olhada e começar hoje mesmo a melhorar o currículo?