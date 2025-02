Que horas sai o resultado do Fies 2025 nesta terça-feira?

Como saber se passei no Fies 2025?

Nesta terça-feira, 18 de fevereiro, os candidatos a vagas no ensino superior buscam saber que horas sai o resultado do Fies de 2025, o Fundo de Financiamento Estudantil. O resultado deve sair até às 18h (horário de Brasília).

Como consultar resultado do Fies?

Os estudantes podem consultar o resultado do Fies 2025 e se foi aprovado através do site do programa. O acesso é pela conta Gov.br.

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: Visite o site oficial https://acessounico.mec.gov.br/ e clique em Fies.

Faça login com sua conta gov.br: utilize seu CPF e senha para acessar o sistema. Caso ainda não possua uma conta gov.br, será necessário criar uma para prosseguir.

Encontre a aba do financiamento e clique. Lá o estudante saberá se foi aprovado ou não.

Os candidatos aprovados devem concluir as informações da inscrição entre 19 a 21 de fevereiro, no próprio sistema do Fies.

Não foi selecionado hoje? Calma! O Fies tem uma lista de espera e a convocação ocorrerá entre os dias 25 de fevereiro e 9 de abril.

Na modalidade I do Novo FIES, o financiamento será pago após o término do curso, respeitando o limite da sua renda.

