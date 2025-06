Prorrogado: até quando pode pagar o Enem 2025

O prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médiofoi encerrado na sexta, mas o pagamento da taxa ainda pode ser feito

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2025, foram prorrogadas para o dia 13 de junho. Com isso, aqueles que não são isentos também terão mais tempo para efetuar o pagamento. Se a taxa não for paga, o candidato não consegue realizar a prova.

Como pagar o Enem?

A taxa de inscrição do Enem, no valor de R$ 85, deve ser paga até o dia 18 de junho. e é o pagamento que garante a participação nas provas. O boleto está disponível na Página do Participante, e pode ser pago por Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança. Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

O que não muda são as datas das provas, que serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, e o resultado sai dia 16 de janeiro. Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Para se inscrever acesse: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/. A inscrição pede dados pessoais do candidato, endereço, e depois é preciso escolher a língua estrangeira da prova, local e, por fim, o interessado deve responder a um questionário socioeconômico.

Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

O exame deste ano deve seguir o padrão adotado em anos anteriores. O candidato poderá escolher o formato da prova, que poderá ser em papel ou digital, mas ambas serão aplicadas nos locais de prova – não existe versão para fazer o exame em casa.

A preferência do formato da prova, como o idioma, deverão ser indicados no ato de inscrição.

Serão 180 questões das áreas de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), matemática e ciências humanas. A redação mantém-se manuscrita.

O Exame vai aplicar aos candidatos no primeiro dia as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, serão aplicadas as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.