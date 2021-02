Como ver a lista de aprovados para a segunda fase da Fuvest

O resultado da primeira fase do vestibular da Fuvest saiu hoje. É possível checar os candidatos que passaram para a segunda fase do exame pelo site do órgão. Além disso, estão disponíveis os próximos locais de prova também. A etapa seguinte acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro, com questões especificas dependendo do curso que o candidato estiver concorrendo. O resultado final sai no dia 29 de março.

Primeira fase

A prova da primeira fase ocorreu no dia 10 de janeiro e teve 130.678 inscritos. A USP oferece 8.241 vagas em cursos ministrados pela Universidade, espalhados nos campus das cidades de São Paulo, Bauru, São Carlos, Lorena, Piracicaba, Pirassununga e Ribeirão Preto.

Desses 130.678 inscritos, cerca de 17 mil não compareceram, um percentual de abstenção de 13%. No ano passado, esse índice foi menor, de apenas 7,2%. A pandemia pode ter sido um motivo para as ausências em 2020. O gabarito da prova da primeira fase já está disponível desde o dia 10 de janeiro para os alunos corrigirem seus exames.

Segunda fase Fuvest

O resultado da primeira fase já está disponível no site da Fuvest. Somente foram convocados para a segunda etapa os candidatos que acertaram, pelo menos, 30% das questões da primeira fase.

A próxima prova vai funcionar da seguinte forma: no primeiro dia, os candidatos vão ter que responder dez questões de português e uma redação.

Já no segundo, serão 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas conforme o curso de escolha de cada candidato.

Por exemplo, quem concorre a uma vaga de medicina vai responder perguntas sobre Biologia, Química e Física.

Além disso, alguns cursos ainda têm a prova de habilidade especifica, são eles: Artes Visuais, Artes Cênicas e Música. Esses exames devem acontecer entre os dias 23 e 27 deste mês.

As matriculas devem ser realizadas entre os das 19 e 23 de março para aqueles que foram aprovados na segunda fase. A segunda chamada será divulgada 29 do mesmo mês.

Como ver a lista?

Para ver quem são os aprovados para a segunda fase da Fuvest, além dos locais de provas basta acessar este link. No site vão ter as opções para olhar a lista de convocados para a segunda fase, além da lista dos locais de prova, ambos em PDF.