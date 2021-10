Confira passo a passo para fazer a inscrição no Vestibulinho Etec

O Vestibulinho Etec está previsto para acontecer daqui algumas semanas, e para isso, o DCI montou um guia sobre tudo o que você precisa saber a respeito desta prova. Esse vestibular serve para que o estudante entre em uma das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), que são do governo do estado de São Paulo.

Como se inscrever no Vestibulinho Etec?

Primeiro, você deve acessar o site do Vestibulinho Etec (vestibulinhoetec.com.br). Então, ir na opção “inscrição” e preencher com os seus dados básicos necessários. Assim, para que possa informar o curso e unidade em que pretende estudar. Por fim, você deverá inserir os documentos exigidos e finalizar o processo.

Vale lembrar que os arquivos digitalizados precisam ter até 1 MB de tamanho e estarem em uma das seguintes extensões: pdf, png, jpg ou jpeg. Além disso, o período de envio também vai até às 15 horas do dia 25 de outubro.

Quando abre inscrição para Vestibulinho Etec 2022?

De acordo com o edital, a abertura de inscrições, por meio da internet, para que o aluno participe do processo seletivo do Vestibulinho Etec, será entre os dias 26 de outubro e 30 de novembro. No entanto, para alunos que solicitarem redução, a inscrição abre só no dia 17 de novembro.

Além disso, o resultado de quem foram as pessoas aprovadas será divulgado no dia 1º de dezembro.

Por fim, a divulgação dos classificados para participarem da prova de aptidão, feita de forma on-line, ocorre somente no dia 14 de janeiro de 2022. Assim, no dia seguinte, 15 de janeiro, o candidato deverá fazer esse prova.

Quanto é a inscrição do Vestibulinho Etec? O valor integral da taxa é de R$ 19. No entanto, até o dia 25 de outubro de 2021, o candidato pode solicitar o benefício de reduzir metade (50%) do valor para inscrição. Desta forma, os interessados devem pedir pela internet, até as 15 horas dessa data. O resultado é divulgado no dia 17, quando a inscrição deverá ser feita. O pagamento desse valor pode ser feito via cartão ou dinheiro, em qualquer agência bancária, via boleto, ou pelo aplicativo do banco.

Se tiver interesse, o aluno deve preencher o formulário na seção “redução” do site oficial do Vestibulinho Etec. Assim, é preciso enviar os documentos na aba “documentos comprobatório”, para que seja identificada a situação do desconto. Para pedir o desconto de 50%, é preciso fazer upload da documentação solicitada na página (www.vestibulinhoetec.com.br).

Podem pedir a redução na taxa:

Estudante matriculado no Ensino Fundamental ou Médio

Além disso, podem também estudante matriculado em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou pós-graduação

Por fim, devem ser pessoas com remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.200) ou pessoas desempregadas

Além disso, quem tiver a redução da taxa comprovada, poderá solicitar também computador e acesso à internet para fazer o Vestibulinho Etec. Dessa forma, o candidato deverá entrar em contato com a unidade para saber qual é o horário de atendimento. Por fim, é importante dizer que para usar tais recursos, deverá ir de máscara de proteção facial e respeitar as medidas básicas de proteção da covid.

Vai ter Vestibulinho do Etec 2022?

Sim, a prova para entrar em uma Etec de São Paulo será feita no começo do ano que vem. Assim, para alunos que quiserem se matricular no 1º semestre. Entre os dias 20 e 25 de outubro, interessados podem pedir redução na taxa. Então, entre os dias 26 de outubro e 30 de novembro, são feitas as inscrições.

Por fim, recursos poderão ser solicitados entre os dias 18 e 19 de novembro deste ano, em relação a quem solicitou o benefício mas teve a inscrição indeferida. Esse resultado é divulgado em 25 de novembro).

Quando é a prova do Vestibulinho Etec 2022?

A avaliação acontece em 4 de janeiro de 2022. Além disso, a prova possui uma duração de 4 horas. Além disso, vale dizer que ela é a mesma para entrar em qualquer curso, do Ensino Médio, Técnico, Profissionalizante ou de Ensino a Distância (EaD).

Contudo, é no dia 14 de dezembro de 2021, é divulgada a lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas para o Vestibulinho Etec. Assim, nos próximos dois dias, acontece o período de interposição de recurso, divulgado em 23 dezembro.

Então, em 3 de janeiro de 2022, é divulgada a classificação geral e a divulgação da convocação para que os alunos façam as provas de aptidão on-line. Além disso, fica disponível as especificidades da prova na área do candidato.

No entanto, cursos de especialização, vagas remanescentes e cursos da ETEC de Artes têm provas específicas. Isto é, cada uma com suas diferenciações. Desta forma, são elas: canto, dança, regência e teatro.

As provas são feitas em 4 de janeiro, enquanto o resultado geral é divulgado em 10 de janeiro. No entanto, a matrícula tem de ser feita entre os dias 11 de janeiro a 13 de janeiro do ano que vem.

Quando sai o resultado do Vestibulinho Etec 2022?

A divulgação final ocorre no dia 20 de janeiro, com recurso por mais quatro dias. Além disso, o resultado final é disponibilizado a partir das 15 horas de 28 de janeiro de 2022. Então, todos os resultados podem ser conferidos na Área do Candidato, que fica no site oficial ETEC.

Por fim, dúvidas podem ser tiradas por meio dos telefones (11) 3471- 4071 ou 0800 772 2829, assim como pelo próprio site.

O que vai cair no Vestibulinho Etec?

O Vestibulinho Etec possui questões de quatro matérias. São elas: matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências naturais. Além disso, cada uma delas possui conteúdos específicos, que serão abordados aqui.

Contudo, vale lembrar que as questões aparecem de forma intercalada. Isto é, não há uma divisão de assuntos, mas pode haver uma pergunta sobre matemática e a seguinte, sobre geografia, por exemplo. Portanto, há algumas em que os temas são, até mesmo, mesclados no mesmo questionamento.

Ao todo, são 50 perguntas de múltipla escolha. Ou seja, o participante deve assinalar a alternativa correta dentre cada questão.

Matemática

Uma das matérias mais importantes no Vestibulinho Etec, a matemática traz muitos conteúdos dos últimos anos do Fundamental. Portanto, prepare-se para estudar circunferência, poliedros, regra de três, porcentagem, equações do 1º grau; potência; expressões algébricas; plano cartesiano; teorema de Tales e Pitágoras; dentre outros.

Língua portuguesa

Além disso, a língua portuguesa também é muito importante. Em geral, aparecem perguntas de gramática, acentuação, assim como a interpretação de texto. Sempre aparecem gênero; gramática, pontuação e acentuação; pronomes; variedades linguísticas; interpretação de texto; dentre outros.

Ciências humanas

Nesse grupo, há questões de geografia e história. Muitas delas até se misturam. Desta forma, veja o que costuma cair no vestibulinho Etec:

Em geografia, há: natureza; paisagens; mapas; recursos minerais; água e assentamentos humanos; clima; formação territorial do Brasil; A federação brasileira; regionalização do território brasileiro; biomas; políticas ambientais no Brasil; população e os fluxos migratórios; espaço agrário e a questão da terra e globalização.

Por fim, em história, podem cair: culturas; Oriente; África; Grécia e Roma Antiga; Islã; Feudalismo; Renascença; expansão marítima; sociedades Maia, Asteca e Inca; América e sociedades indígenas brasileiras.