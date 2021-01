Dúvidas sobre Enem 2020: medidas de proteção, horários e mais

Acontece neste domingo (17) o primeiro dia de Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Em um momento tão preocupante acerca de biossegurança contra a COVID-19, além de ansiedade em relação a prova, é normal surgir dúvidas sobre a realização da prova, o que levar no dia do exame, como se proteger e realizar a prova. Tire suas dúvidas sobre o Enem 2020:

Dúvidas sobre o Enem 2020: Quais materiais são necessários para a prova?

O primeiro item indispensável para a realização da prova do Enem é uma caneta preta, com tubo transparente, ou mais de uma. Ela será necessária para a realização da redação, além da marcação de alternativas corretas no cartão de respostas. Lápis, lapiseira, régua, borracha e corretivo não são permitidos no exame, e por isso, podem ser deixados em casa. A organização do exame e fiscais disponibilizam envelopes porta-objetos, como celulares. Todo o material e objetos não permitidos devem ser guardados antes do início da prova.

Qual documentação levar?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

É necessário levar um documento original com foto para que o fiscal possa fazer o reconhecimento de cada candidato antes da entrada nas salas de aula. No momento da identificação, será necessário abaixar a máscara de proteção, e em seguida, higienizar as mãos antes de recolocar a proteção. Em caso de perda do RG, documentos como CNH ou carteira de trabalhos são válidos. Os documentos precisam estar legíveis. Cópias autenticadas não serão aceitas.

Dúvidas sobre o Enem 2020: O que não levar ou vestir?

Se possível, recomenda-se evitar levar bolsas se mochilas para a prova, uma vez que elas terão que ser revistadas e não podem ser acessadas durante a prova. Celulares, relógios e outros objetos devem permanecer desligados dentro do envelope porta-objetos. Em caso de alarme ou toque durante a prova, o candidato é eliminado. Também é vedado o uso de chapéus, bonés, gorros e óculos escuros durante a prova

O que pode eliminar um candidato?

Além do disparo de alarmes e aparelhos, o uso de lápis ou cor errada de caneta no cartão de respostas elimina o candidato, bem como rasuras no cartão. A redação não pode ter menos de sete linhas de texto, rasuras e deve estar legível. A fuga do tema central proposto também elimina o candidato.

Dúvidas Enem 2020: Que horas os portões são abertos e fechados?

Os portões serão abertos às 11h30, horário de Brasília, nos dois dias de prova, para evitar aglomerações na entrada. Os portões são fechados às 13h e a prova começa às 13h30.

É obrigatório o uso de máscara e álcool em gel?

Sim. O usuário deve usar máscara dentro e fora das salas de aula, durante todo o tempo de prova. O candidato que desrespeitar a determinação será eliminado do exame. É aconselhado que o candidato também leve máscaras reservas, se necessário. O álcool em gel será disponibilizado nas salas, mas recomenda-se que cada aluno leve o seu.

Dúvidas Enem 2020: O que fazer em caso de sintomas de coronavírus?

A recomendação é que qualquer candidato que tenha sintomas de COVID-19 não compareça para fazer a prova, e isso também vale para outras doenças infectocontagiosas, como coqueluche, difteria e influenza.

Em caso de diagnóstico de COVID-19, deve-se comunicar o Inep através da Página do Participante um dia antes do exame, para que o caso seja analisado e o candidato possa fazer a prova em uma nova data, que acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Se os sintomas forem sentidos na véspera ou dia da prova, o candidato deve entrar em contato direto com o Inep através da central de atendimento: 0800 616161