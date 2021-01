Enem 2020: 10 plataformas online gratuitas para estudar

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já estão batendo na porta dos estudantes. Tanto para quem se preparou durante o ano todo ou para quem ainda precisa colocar matérias em dia, na reta final para a realização do exame, um reforço nos estudos é sempre bem-vindo. Graças a diversas plataformas online e gratuitas, os estudantes de todo o país podem recorrer a conteúdos de temas variados para solidificar os conhecimentos para a prova.

Quando será a prova do Enem 2020?

Devido à pandemia do coronavírus, as provas do Enem 2020 foram adiadas no ano passado. O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) ofereceu a possibilidade de realização da prova no formato presencial ou digital. As avaliações serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão presencial) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

O instituto afirmou que 5.783.357 inscrições foram confirmadas para fazer a prova. O exame tem 45 questões para cada uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Ao todo, são 180 questões, além da tão importante redação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira mais informações sobre as provas e a segurança contra o coronavírus clicando aqui.

Plataformas online e gratuitas para estudar para o Enem

Aplicativo do Enem

Inserindo seu CPF e senha cadastrada no momento da inscrição no Enem, é possível realizar o simulado oficial do exame. Além disso, no aplicativo está disponível o cronograma da prova, avisos e notícias sobre o exame, perguntas frequentes sobre a avaliação e também a nota e redação de provas anteriores do Enem. Acesse aqui.

Geekie Games

Disponível para celulares Android e PC, o Geekie Games foi feito especialmente para quem procura uma plataforma para estudar para o Enem. Estruturado para ser um como um cursinho digital, a plataforma possui videoaulas, lista de exercícios e simulados.

O Geekie Games ainda faz um plano de estudo e relatórios de desempenho para cada inscrito. Depois da realização de algumas questões, o serviço é capaz de traçar o perfil do aluno e personalizar as melhores estratégias de estudo, de acordo com a sua necessidade. Acesse aqui.

AppProva

Disponível para Android e iOS, o AppProva oferece milhares de questões já aplicadas em provas anteriores do Enem, as quais podem ser resolvidas em simulados e em jogos. Os testes têm um cronômetro, para o aluno treinar resoluções dos problemas no menor tempo possível.

Com a contagem, o aplicativo identifica os pontos fortes e fracos dos estudantes em termos de conteúdo, pois o relógio do app ajuda a avaliar em quais questões o candidato gasta mais tempo para achar as respostas. A correção é feita baseada no padrão TRI (Teoria de Resposta ao Item), o mesmo usado no Enem. Dessa forma, o estudante consegue avaliar seu desempenho de acordo com a nota de corte das universidades de seu interesse. Acesse aqui.

Banco de provas do Inep

O Inep disponibiliza todas as provas e os gabaritos do Enem para que os estudantes possam estudar para o Enem com base em questões de edições anteriores, além de um simulado oficial no aplicativo do exame. Outra novidade disponibilizada pelo Inep é a Cartilha do Participante – Redação no Enem, que traz dicas de como estruturar seu texto e explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Acesse aqui.

Física Interativa

Uma plataforma para estudar as matérias de exatas do Enem, o aplicativo Física Interativa possui um banco de 100 questões do Enem resolvidas em vídeo, além de resumos e aulas de Física completas. No aplicativo, é possível navegar pelas fórmulas offline, auxiliando na resolução de diversas atividades. O app está disponível apenas para celulares Android. Acesse aqui.

FGV Ensino Médio

A Fundação Getúlio Vargas oferece uma página dedicada a estudantes do ensino médio, que disponibiliza testes e simulados no modelo do Enem. A correção é feita na hora e é possível ver as estatísticas de desempenho. Acesse aqui.

Duolingo

Para se preparar para as questões de língua estrangeira do Enem, o Duolingo é uma ótima pedida. O aplicativo oferece plano de estudos para as línguas inglesa e espanhola, requeridas no Enem. O duolingo foi feito para ensinar idiomas de maneira fácil, como se fosse um jogo, estimulando escrita, audição e fala dos estudantes. Conforme os resultados dos exercícios, os estudantes passam de nível, adquirindo conteúdos novos. Acesse aqui.

Aprovado

Por meio do aplicativo Aprovado, os estudantes podem criar um cronograma de estudos personalizado, usando recursos como seleção de temas de matérias a serem revisadas, e cronômetro de tempo para estudar cada conteúdo. O aplicativo possui download disponível para Android e iOS. Acesse aqui.

Redação Nota 1000 Enem

Um dos fatores mais importantes para uma nota alta no Enem é fazer uma redação de qualidade. O aplicativo Redação Nota 1000 é ótimo para sugerir temas, apresentar leituras de referência e dar dicas sobre como realizar os textos. É possível ainda enviar a sua redação e pedir para realizarem a correção de forma gratuita. Acesse aqui.

RevisApp

Uma das melhores plataformas para estudar para o Enem é O aplicativo RevisApp permite que os estudantes conferiram resumos sobre os principais assuntos que sempre caem no Enem. O aplicativo oferece mais de 100 materiais de Biologia, Matemática, Química, Física, História e Literatura. Acesse aqui.