Enem 2020: veja o horário de abertura dos portões

Quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2020 deve ficar atento aos novos horários de realização da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep garantiu que a abertura dos portões será mais cedo, às 11h30 – horário de Brasília, portanto, o participante terá até 1h e 30 minutos para acessar o local de prova.

Estas medidas foram adotadas por conta da Covid-19 que afetou todo o mundo. Segundo informações do Inep, as medidas foram criadas para garantir segurança aos mais de 5 mil inscritos no Enem 2020.

Quando será o Enem 2020?

Também em decorrência da pandemia do novo coronavírus, onde as medidas protetivas contra a disseminação do vírus são fundamentais, as provas serão realizadas em dois formatos: a prova impressa e a prova digital. Veja a data das provas:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

17 e 24 de janeiro (versão impressa)

31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital)

Também foram estabelecidas regras específicas para reduzir aglomerações nos locais de prova do Enem 2020, durante a aplicação. A divisão das salas será diferente: uma cadeira separará um candidato do outro, o que garante o mínimo de distanciamento social por conta da disseminação do vírus da Covid-19.

Os protocolos relacionados à doença foram definidos em conjunto entre o Inep e as empresas contratadas para a aplicação do exame, com base nas principais diretrizes do Ministério da Saúde e de outros órgãos e entidades de referência.

Abertura dos portões do Enem e aplicação da prova

Abertura dos portões – 11h30

11h30 Fechamento dos portões – 13h

13h Início das provas – 13h30

13h30 Término das provas 1º dia – 19h

19h Término das provas 2º dia – 18h30

Para mais detalhes sobre a abertura dos portões do Enem, o candidato deve acessar a página do programa: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Leia mais