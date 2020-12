Prouni e Fies 2021: datas de inscrição impedem uso da nota do Enem

O Ministério da Educação divulgou que as inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão abertas em janeiro de 2021.

Segundo a pasta, o Prouni 2021 terá inscrições abertas de 12 a 15 de janeiro e o Fies 2021 abrirá inscrições de 26 a 29 de janeiro. Vale ressaltar que os editais confirmando as datas do Prouni e Fies 2021 ainda não foram divulgados no Diário Oficial.

Data incompatível para ProUni e Fies

Após a divulgação das datas de abertura das inscrições do Prouni e Fies 2021, o assunto preocupou os estudantes. Segundo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), as datas são ‘incompatíveis’ com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2020 . “O grande espanto, para secundaristas que sonham com a universidade, é a incompatibilidade entre as datas do Enem e dos outros programas”, afirmou a entidade ao site G1.

Saiba quais os critérios para conseguir o financiamento estudantil

A nota do Enem é um dos critérios de seleção para os programas de acesso ao ensino superior. Com a pandemia do coronavírus, as provas do Enem 2020 tiveram de ser adiadas e foram remarcadas para janeiro e fevereiro e o resultado será divulgado apenas em 29 de março.

Atraso de 3,5 milhões de alunos

De acordo com a Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), caso o MEC estabeleça essa data dos programas de incentivo, a mesma poderá atrasar o ingresso de 3,5 milhões de alunos no ensino superior privado.

O número é uma projeção baseada em estudantes que se inscreveram em edições passadas do Enem de olho na nota de desempenho para conseguir uma bolsa de estudos (Prouni) ou o financiamento das mensalidades (Fies).

Reação dos estudantes

Logo após a notícia de que as inscrições do Prouni e Fies seriam em janeiro do ano que vem e, impediriam na somatória do uso da nota do Enem 2020, estudantes de todo o país manifestaram repúdio nas redes sociais. Veja: