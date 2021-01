Quando sai o resultado do Enem 2020 e onde consulta-lo?

Os resultados do Enem, tais como as notas e desempenho dos candidatos, serão liberados no dia 29 de março de 2021. Nesta data, os estudantes vão poder saber como foram em cada etapa da prova e da redação. Não há um horário definido de quando os resultados serão divulgados. Mas como nos últimos anos, as notas saíram entre 8h e 9h, acredita-se que em 2021, também devam ser liberadas na parte da manhã.

Gabaritos

Para o gabarito das provas sair, existe um prazo de até três uteis após a aplicação dos exames. Portanto, para a prova impressa, o gabarito deve sair até o dia 27 de janeiro e para as digitais até o dia 10 de fevereiro.

Como acessar o resultado do Enem 2020?

Acesse o site oficial do exame (http://enem.inep.gov.br). Onde as suas notas estarão publicadas;

Em seguida, Clique no link “Página do Participante”;

Informe o seu CPF e a senha cadastrada nos campos correspondentes;

Escolha a palavra correspondente ao desenho que aparece na sua tela;

Clique em “Enviar”.

Dessa maneira você vai poder conferir seu desempenho em todas as áreas do conhecimento, além da redação. Para a redação, o Enem disponibiliza o seu desempenho detalhado em cada uma das cinco competências que são usadas pelos corretores para dar a nota final do texto.

Ingresso na faculdade com resultado Enem 2020

O Enem é um exame que abre as portas para o ingresso no ensino superior. Nas faculdades públicas, a nota do Enem pode ser usada para ingresso por meio do programa Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Já para as faculdades particulares, a nota do Enem pode garantir uma bolsa de 50% ou 100% pelo Programa Universidade Para Todos (Prouni) ou um financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Por isso, assim que o resultado sair, o candidato deve se inscrever no programa de sua preferencia para tentar uma vaga na faculdade.