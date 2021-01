Saiba quais programas utilizam a nota do Enem

As provas impressas do Enem 2020 já começaram a ser aplicadas, o primeiro dia aconteceu no último domingo (17) e o segundo será no próximo (24). Os resultados vão ser divulgados oficialmente no dia 29 de março. Após os candidatos pegarem suas notas, eles podem se inscrever nos programas que utilizam as notas do Enem para tentar uma vaga na universidade. Confira quais são esses programas e como eles funcionam.

Sisu – Programas Enem

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa que seleciona candidatos para vagas nas universidades públicas. Para isso, os estudantes devem se inscrever para algum curso e usar sua nota do Enem para tentar o ingresso.

Candidatos que tiraram na redação não podem se inscrever no programa. Ainda não há uma data definida para abertura do Sisu este ano.

Prouni

Já o Programa Universidade Para Todos (Prouni) é um programa que utiliza a nota do Enem para que os candidatos possam conseguir bolsa de 50% a 100% nas faculdades particulares no Brasil.

Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve comprovar renda de até 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, os candidatos devem ter uma nota mínima de 450 pontos no Enem e não podem ter zerado a redação para concorrer a uma vaga pelo Prouni.

O Prouni 2021 já encerrou as inscrições deste ano e vai usar as notas do Enem 2021 como critério de aprovação.

Fies

Também existe a opção de concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que é um programa que financia os estudos do candidato em uma faculdade particular.

Outras opções – Programas Enem

Mas além dos programas oferecidos pelo governo federal, as instituições de ensino tem liberdade para usar as notas do Enem em seus processos seletivos próprios. O estudante que está buscando uma vaga no ensino superior deve procurar qual opção mais lhe atrai e se inscrever.

Existem também instituições estrangeiras que já estão fazendo uso da nota do Enem para aprovar candidatos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem convênio com 51 instituições de ensino em Portugal. A lista das instituições está disponível no portal do Inep.