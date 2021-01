Será permitido levar desinfetante para as mãos no Enem?

O primeiro dia de provas do Enem 2020 começa hoje (17) às 13h. Com a pandemia da COVID-19, algumas medidas de segurança tiveram de ser tomadas para evitar a contaminação entre os candidatos no momento da realização do exame. Por exemplo, máscaras serão obrigatórias e deve haver desinfetante para as mãos em todos os locais de prova no Enem. Além disso, os candidatos que estiverem com sintomas ou testarem positivo para COVID-19 poderão fazer as provas em outras datas.

Pode levar desinfetante para mãos no Enem?

Sim, é permitido levar álcool em gel ou desinfetante para as mãos no dia das provas do Enem. Embora os locais do exame devam, obrigatoriamente, oferecer o produto, os candidatos podem levar consigo um para uso pessoal. Mas é bom lembrar que o frasco deve ser transparente, caso contrário não é possível entrar na sala de prova.

Enem: O que mais levar além do desinfetante para mãos?

Além de ser permitido levar desinfetante para mãos no Enem, o candidato deve estar portando um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. O estudante também deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta, com tubo obrigatoriamente transparente para fazer a prova.

Água e alimentos em recipientes plásticos, saquinhos de armazenamento transparente ou embalagens industriais também são permitidos devido ao longo tempo de duração da avaliação.

É possível levar o celular, mas ele deve se manter desligado durante a realização do exame.

O que não pode levar?

Folhas ou blocos de notas para rascunhos não são permitidos. Equipamentos eletrônicos como calculadoras, tabletes, relógios, agendas e outros receptores de mensagem e informações também não podem entrar na sala de avaliação, assim como livros, manuais e armas de qualquer espécie.

Materiais como lápis, lapiseira borracha e canetas cujo material não seja transparente ou sem rótulos também ficam do lado de fora da sala.

Além disso, bonés, acessórios de uso na cabeça, fones de ouvido e molho de chaves também não podem entrar na sala de provas.

Enem 2020: datas e horários

Provas impressas/presencial 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Abertura dos portões: 11h30*

Fechamento dos portões: 13h*

Início das provas: 13h30*

Término das provas 1º dia: 19h*

Término das provas 2º dia: 18h30*

*Horário de Brasília.