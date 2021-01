Tema redação Enem 2020 aborda doenças mentais no Brasil

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou hoje (17) e o tema da redação foi divulgado há pouco. Este ano, os candidatos devem dissertar sobre “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”. O tema foi relevado pelo ministro da educação, Milton Ribeiro em sua conta no Twitter e também nas redes sociais do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pelo exame.

Em 2019, último ano de provas, o tema da redação foi “democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Enem 2020

Neste domingo (17), começou o primeiro dia de provas do Enem 2020, que acontece neste ano por conta do adiamento do exame. Os conhecimentos cobrados hoje são referentes à linguagens e códigos, ciências humanas e a redação. O exame teve inicio às 13h30 e termina às 19h, somando cinco horas e meia de duração, com 90 questões mais o texto dissertativo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No próximo domingo (24), a prova terá mais 90 questões referentes à ciências da natureza e matemática e contará com quatro horas e meia de duração. As provas presenciais devem movimentar cerca de 5,6 milhões de candidatos.

Além disso, pela primeira vez, este ano, haverá a prova digital para 96 mil inscritos. Os exames digitais serão aplicados nos dias 31 de janeiro e 7 fevereiro.

Tema redação Enem 2020

Considerada uma das etapas mais importantes da prova do Enem, a redação vale 1000 pontos e está realizada no primeiro dia de aplicação das provas.

A proposta de redação do Enem é fazer um texto dissertativo-argumentativo e que, no fim, mostre uma proposta de intervenção social respeitando os direitos humanos. Aqueles que fugirem ao tema ou desrespeitarem os direitos humanos têm a redação zerada e perdem 1000 pontos.

Além disso, o candidato deve escrever o texto em no máximo 30 linhas de texto e, no mínimo, sete. Redações com menos de sete linhas também serão zeradas.