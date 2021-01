Veja a correção e gabarito extraoficial do Enem 2020

Logo após o primeiro dia de provas do Enem 2020, várias plataformas começaram a soltar a correção e o gabarito extraoficial do exame. Embora não sejam oficiais, as correções costumam contar com professores especializados nas matérias que caíram nas provas para garantir mais acertos. O portal G1 contatou professores da rede de ensino Anglo e soltou um gabarito. Mas vale lembrar que outras plataformas, como UOL, descomplica também soltaram suas correções do Enem 2020. O gabarito oficial da prova do Enem está previsto para sair até o dia 30 de janeiro, com a correção dos dois dias de prova.

Você pode acessar o gabarito do G1 aqui.

Enem 2020: Plataforma para correção de redação

Uma plataforma chamada Lá Vem o Enem 2020 está fazendo a correção gratuita das redações com o tema “Os desafios do mercado de trabalho para o jovem”. Após o envio, professores irão avaliar as propostas textuais e fazer as correções gratuitas. A plataforma está recebendo os textos até o dia 30 de janeiro. Além disso, a iniciativa acertou o tema da redação deste ano, que foi sobre “o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”.

Os candidatos interessados poderão se inscrever na página especial criada para a correção de redação do Lá Vem o Enem, no Jornal da Paraíba, de forma gratuita. Lá, eles receberão materiais de apoio e poderão enviar seus textos para correção.

Enem 2020

Com a pandemia da COVID-19, as provas do Enem 2020 foram remarcadas e acontecem este ano. O segundo dia de provas impressas acontece 24 de janeiro. Já a avaliação digital acontece dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O resultado oficial está previsto para o dia 29 de março.

O ano de 2020 bateu recorde em questão de abstenções, 51,5% dos inscritos não compareceu ao local de prova. Alguns alunos relataram que não conseguiram fazer o exame, pois as salas já estavam lotadas. Haverá uma reposição da prova nos dias 24 e 25 de fevereiro para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura.