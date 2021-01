Veja como consultar o gabarito do Enem 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar ainda hoje (27) o gabarito oficial das provas impressas do Enem 2020. Não há um horário previsto para as respostas serem postadas.

Algumas instituições já haviam soltado gabaritos extraoficiais da prova, mas o que será divulgado hoje é o oficial.

Como consultar o gabarito do Enem 2020?

Os candidatos vão poder ter acesso ao gabarito pelo site do Inep e no aplicativo Enem. Os gabaritos vão ficar disponíveis nos portais. Assim que o Inep lançar as repostas, o gabarito de todos os cadernos de prova ficarão no site do governo. Para acessar, o candidato deve abrir um arquivo PDF com as respostas.

Contudo, os participantes vão poder apenas corrigir as questões, pois o resultado com as notas oficiais será divulgado apenas no dia 29 de março.

Enem 2020

O Enem 2020 bateu recorde de abstenções neste ano. Cerca de 2,5 milhões de candidatos fizeram as provas impressas, nos dias 17 e 24 de janeiro, o que é menos da metade dos inscritos. Acredita-se que a pandemia foi o maior fator para ter causado tantas ausências. Além disso, muitos estudantes alegaram terem sido barrados na hora de fazer o exame, pois as salas estavam lotadas.

Para aqueles que foram impedidos de fazer as provas ou estavam com sintomas no dia do exame, haverá uma reposição nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Ademais, ainda acontecem as provas digitais do Enem 2020, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos.

Notas – Gabarito Enem

Os candidatos só vão ter acesso às notas finais, incluindo da redação, no dia 29 de março. Pois embora, hoje eles possam ver o gabarito oficial do Enem 2020, o número de acerto não está totalmente relacionado à nota final. Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria de resposta ao item (TRI), que leva em consideração a coerência da prova feita pelo candidato. Dessa forma, o sistema reconhece o que pode ter sido um chute do participante e reduz sua nota.

Por exemplo, se o candidato acertar questões difíceis, é esperado que acerte também as fáceis. Se isso não acontecer, o sistema entende que pode ter sido por chute.

Programas que utilizam a nota do Enem

Sisu – Gabarito Enem 2020

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa que seleciona candidatos para vagas nas universidades públicas. Para isso, os estudantes devem se inscrever para algum curso e usar sua nota do Enem para tentar o ingresso.

Candidatos que tiraram na redação não podem se inscrever no programa. Ainda não há uma data definida para abertura do Sisu este ano.

Prouni

Já o Programa Universidade Para Todos (Prouni) é um programa que utiliza a nota do Enem para que os candidatos possam conseguir bolsa de 50% a 100% nas faculdades particulares no Brasil.

Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve comprovar renda de até 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, os candidatos devem ter uma nota mínima de 450 pontos no Enem e não podem ter zerado a redação para concorrer a uma vaga pelo Prouni.

O Prouni 2021 já encerrou as inscrições deste ano e vai usar as notas do Enem 2021 como critério de aprovação.

Fies

Também existe a opção de concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que é um programa que financia os estudos do candidato em uma faculdade particular.