ETEC: saiba como consultar o resultado do Vestibulinho 2021

As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) divulgaram nesta manhã de terça-feira (19) o resultado do Vestibulinho 2021/1. As matrículas dos aprovados serão realizadas em 20 e 21 de janeiro. Para realizar o registro, o aprovado deverá fazer o upload da documentação requerida pela instituição Etec no Manual do Candidato, pela internet. Os cursos de Canto, Dança, Regência e Teatro (que tiveram provas de aptidão) terão sua primeira chamada em 22 de janeiro. As Etecs farão uma segunda chamada em 29 de janeiro, exceto para os cursos com aptidão, os quais terão sua nova convocação em 2 de fevereiro.

Como consultar o resultado dos aprovados na Etec?

Acesse a página do site oficial da Etec e clique em “Ver classificação geral”. Depois, você deve selecionar a modalidade de ensino que deseja consultar, por exemplo, Ensino Médio ou Ensino Técnico. O próximo passo é selecionar a cidade e a extensão (se houver) da Etec da sua escolha. Selecione o curso e o período e clique em “Continuar”. Depois, é só selecionar a Lista de Classificação.

O que fazer se eu fui aprovado?

O candidato convocado para a matrícula, da 1ª chamada, deverá fazer upload de forma legível dos documentos de matrícula, no site do Vestibulinho, entre os dias 20/01 a 22/01/2021. O upload nada mais é do que enviar arquivos para um servidor. Ou seja, você vai enviar, no ato da matrícula, os seus documentos para o sistema da Etec, para que esses documentos sejam analisados posteriormente, da mesma forma que foi requisitado para fazer a inscrição no Vestibulinho.

O candidato classificado dentro dos limites das vagas existentes receberá também um e-mail para confirmação da sua matrícula. A não confirmação de interesse dentro do período previsto, disponibilizará a vaga para o próximo candidato da lista.

Quem não tiver acesso à internet ou ao sistema poderá comparecer à Etec, no período de matrícula, para utilizar um terminal de computador com acesso à internet. O interessado deve entrar em contato com a Etec para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS).

Situações dos candidatos após resultado da 1ª chamada da Etec

Aprovado/Convocado: o candidato deverá fazer upload dos documentos de matrícula, no site do processo seletivo, no período de 20/01 a 22/01/2021

Aprovado/Suplente: o candidato deverá acompanhar as outras listas de convocação, no site do processo seletivo e no site da Etec, para verificar se foi convocado para as próximas chamadas

Desclassificado: por não atendimento ao Manual do Candidato/Portaria do Processo Seletivo

Vestibulinho

O processo seletivo dos candidatos foi feito pela análise do histórico escolar dos estudantes por conta da pandemia do COVID-19. Nesta seletiva foram recebidas 229.247 inscrições. Apenas Canto, Dança, Regência e Teatro tiveram uma prova de aptidão em 15 de janeiro, a qual foi realizada virtualmente. As Etecs ofereceram no Vestibulinho 2021/1 de mais de 86 mil vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica.

Confira as próximas datas importantes:

20, 21 e 22 de janeiro – Matrícula dos convocados na primeira lista;

27 de janeiro – Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da primeira chamada;

29 de janeiro – Divulgação da segunda lista de convocação;

1º e 2 de fevereiro – Matrícula da segunda lista dos convocados;

4 de fevereiro – Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda chamada.

Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outras listas de resultado poderão ser divulgadas nos sites da Etec ou classe descentralizada em que o candidato pretende estudar, cabe ao interessado acompanhar a convocação.