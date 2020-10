Faculdades particulares têm nota baixa em avaliação federal

Segundo o Enade (Exame Nacional de Desempenho os Estudantes), aplicado em 2019, antes da pandemia do novo coronavírus, mais de 40% dos cursos de faculdades particulares (com ou sem fins lucrativos) tiveram desempenho considerado baixo. Os dados foram divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Entre as universidades federais, a taxa foi de 5,3% e entre as estaduais, 11,3%. Os resultados das análises são referentes ao Conceito Enade, avaliação do Governo Federal realizada por alunos em situação de conclusão do curso.

Análise de faculdades particulares e públicas

O indicativo analisado possui uma escala de 1 a 5. As faixas 1 e 2 são consideras ruins por ficarem abaixo da média. Para esta avaliação, foram considerados os 8.188 cursos de universidades públicas e faculdades particulares que tiveram o resultado divulgado. Em 2019, 2.691 dos 6.191 cursos de instituições privadas avaliados pelo Enade e que tiveram o desempenho divulgado ficaram nos conceitos 1 e 2 —o equivalente a 43,5%.

As faculdades federais ganham notoriedade com melhor desempenho entre os cursos. Dos 8.188 cursos que tiveram o desempenho divulgado, somente 511 alcançaram o conceito máximo na avaliação (6,2%). A maioria, que soma um total de 67%, é de universidades federais e 18,4% são de faculdades privadas.

Já em relação ao conceito máximo, cursos presenciais e EAD ( Educação à distância) obtiveram desempenho semelhante no Enade. Nas duas opções, cerca de 6% dos cursos analisados chegaram ao conceito 5, mas 51,3% dos cursos à distância tiveram desempenho ruim. Os cursos presenciais, por sua vez, esse percentual foi de 35%.

A avaliação do Enade é aplicada a cada três anos para alunos concluintes da graduação, em áreas específicas de conhecimento, em faculdades particulares e públicas.