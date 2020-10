Fies abre 50 mil vagas remanescentes; veja quem pode se inscrever

Programa do Governo Federal oferece financiamento de mensalidades para o ensino superior em universidades privadas. Saiba como participar do Fies 2020

O Ministério da Educação (MEC) anunciou hoje que 50 mil estudantes poderão preencher as vagas remanescentes do Financiamento Estudantil (Fies), programa da pasta que financia o ensino superior em universidades privadas.

Fies vagas remanescentes: quem pode se inscrever?

Desde às 10h esta terça-feira, dia 6 de outubro, podem se inscrever para garantir uma das vagas do Fies o estudante que:

Fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010;

Teve média das notas igual ou maior que 450 pontos;

Não tirou zero na redação;

Tenha renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos.

As inscrições podem ser feitas pelo site http://fies.mec.gov.br/ . Acesse aqui o edital completo.

Essas vagas que são oferecidas agora, chamadas remanescentes, são as que restaram dos demais processos seletivos. Isso acontece quando o candidato desiste do Fies ou por falta de documentos para concluir o contrato.

O que é o Fies?

O Fies é um programa de financiamento criado em 1999 e oferecido pelo Governo Federal para estudantes conseguirem cursarem o ensino superior em universidades privadas.

Hoje, o Fies tem duas categorias:

Fies convencional – vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos.

convencional – vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. P-Fies – vagas para estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Vale lembrar que as vagas remanescentes disponibilizadas a partir de hoje atendem somente ao Fies convencional. Outros processos já aconteceram no decorrer do ano.

Datas e prazos

de 6 a 13 de outubro: inscrições para candidatos não matriculados no curso pretendido;

entre 6 a 8 de outubro: vagas somente para os cursos prioritários, como os relacionados às áreas de saúde, engenharias, licenciaturas e ciência da computação;

6 a 13 de novembro: inscrições para candidatos matriculados no curso pretendido.