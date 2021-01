Fuvest 2021: recomendações e horário da 1ª fase deste domingo

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) aplica, neste domingo (10), a prova da primeira fase do vestibular 2021 para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). O exame é realizado com cerca de um mês de atraso devido à pandemia. A Fuvest terá duração de cinco horas e 90 questões de múltipla-escolha, nas quais apenas uma das alternativas é a correta.

Os nomes dos candidatos convocados para a segunda fase do processo seletivo deverão ser divulgados no dia 1º de fevereiro. Os locais de prova para essa etapa devem ser divulgados neste mesmo dia. Os exames têm data para serem realizados em 21 e 22 de fevereiro, com resultado previsto para 19 de março.

Pela primeira vez, a USP vai reservar 50% das vagas para candidatos de escolas públicas como medida em prol da inclusão social. A mudança faz parte do plano da universidade de fazer do Sisu uma das principais modalidades de ingresso. Em 2019, 45% das vagas foram destinadas às cotas.

Fuvest 2021 — horário de abertura dos portões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os portões de prova serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, quando terá início o exame. A saída será autorizada a partir das 16h. Neste domingo, os estudantes terão que responder 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha, no prazo de cinco horas.

O que levar para a Fuvest 2021

Máscaras. A Fuvest recomenda que o candidato leve uma reserva.

Documento de identidade original

Caneta transparente de tinta azul

Lápis ou lapiseira, apontador e borracha para rascunho

Régua transparente

Alimentos e água. Por conta das normas de biossegurança, os bebedouros podem estar interditados e a ingestão de alimentos sólidos será realizada fora da sala.

CUIDADO: É proibido utilizar boné, relógio e aparelhos eletrônicos. O celular deverá ser desligado e colocado no envelope que será fornecido antes da prova.

Recomendações da Fuvest para a prova

Ao chegar no local de prova:

Dirija-se imediatamente à sala de aula;

Evite ficar no corredor;

Utilize a máscara durante todo o tempo de permanência na escola.

Ao chegar na sala de aplicação de prova:

Identifique-se: mostre seu documento oficial com foto para o fiscal da sala. Não é necessário entregar o documento na mão do fiscal. Evite contato físico. Comunique-se apenas de forma essencial;

Sente-se: identifique a sua carteira – há um cartão personalizado de papel com o seu nome colado nela, e sente-se. Evite trânsito desnecessário pela sala de prova;

Higienize-se: haverá um sachê com um tecido embebido em álcool sobre a sua mesa. Abra o sachê, pegue o pano e higienize a sua mesa. Descarte esse tecido no lixo;

As mudanças feitas na Fuvest 2021 devido a Covid-19

Cerca de 130 mil candidatos inscritos participarão de esquema especial com cuidados para a prevenção da Covid-19. Devido a pandemia, o exame será aplicado em 148 locais neste ano, com máximo de ocupação de 40% em cada sala. Já em 2020, a fundação optou por 88 lugares de aplicação de prova. Para 2021, a USP oferece 8.242 vagas destinadas via Fuvest e outras 2.905 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além da postergação da data da prova em cerca de um mês, o conteúdo da prova também foi alterado. O foco das questões estará nos aprendizados do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Mas, isso não significa que a prova será mais fácil ou que não vão cair assuntos que seriam abordados no terceiro ano.

O uso de máscara será obrigatório. O único momento em que a proteção poderá ser retirada é para beber água e durante o reconhecimento facial. Durante a prova, um fiscal irá passar na sala com um tablet para fazer o reconhecimento. Os candidatos não poderão comer dentro da sala de aplicação de prova. Para comer, o candidato deverá pedir permissão ao fiscal e se alimentar em um local demarcado pela coordenação da escola. No entanto, o tempo que o candidato gastar com sua alimentação não será reposto no tempo total da prova.

Os cursos mais concorridos da Fuvest 2021

Medicina (São Paulo) – 154,6 candidatos por vaga

Medicina (Ribeirão Preto) – 129,1 candidatos por vaga

Medicina (Bauru) – 78,4 candidatos por vaga

Psicologia (São Paulo) – 78,1 candidatos por vaga

Relações Internacionais – 55,3 candidatos por vaga

Curso Superior do Audiovisual – 46,4 candidatos por vaga

Ciências Biomédicas – 45,5 candidatos por vaga

Medicina Veterinária – 43,8 candidatos por vaga

Psicologia (Ribeirão Preto) – 41,9 candidatos por vaga

Design – 38,1 candidatos por vaga