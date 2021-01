Fuvest e Unicamp realizam vestibular na próxima semana

Nos próximos dias acontecem os vestibulares de duas das principais universidades do Brasil, USP e Unicamp, a Fuvest é quem faz e aplica os exames para o ingresso na Universidade de São Paulo. Por conta da pandemia da COVID-19, as provas que seriam em novembro de 2020 foram adiadas para começo de janeiro.

As provas terão que seguir protocolos de segurança para evitar a contaminação do vírus. Confira as datas e medidas de segurança instaurados.

Datas Fuvest e Unicamp | Fuvest

Primeira fase: 10 de janeiro de 2021

Horário: 13h às 18h

Segunda fase: 21 e 22 de fevereiro de 2021

Resultado: 19 de março

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Fuvest

As provas da primeira fase serão compostas por 90 questões objetivas de conhecimentos gerais. Já as da segunda fase terão uma redação e questões discursivas de português e duas a quatro disciplinas conforme o curso de escolha.

O vestibular 2021 da Fuvest oferece 8.242 vagas em cursos ministrados nas cidades de São Paulo, Bauru, São Carlos, Lorena, Piracicaba, Pirassununga e Ribeirão Preto.

Protocolos de segurança Fuvest

A Fuvest anunciou as medidas de segurança que vão ser tomadas no dia do exame. Confira:

Uso obrigatório de máscaras com a recomendação que candidatos levem uma máscara adicional. Serão fornecidos saquinhos de papel para que a máscara usada seja guardada com segurança;

As mesas de cada candidato terão um saché contendo lenço umedecido com álcool 70% para desinfecção da carteira por eles próprios. Também haverá álcool nas salas e banheiros;

Todos os coordenadores e fiscais da prova usarão equipamentos de proteção individual (EPIs), incluindo máscara, luvas e protetor de rosto;

Haverá mais locais de provas para que cada sala tenha no máximo 40% de ocupação, com as mesas mantendo 1,5 metros de distanciamento. Portões serão abertas às 12h para evitar aglomeração;

Portas e janelas das salas ficarão abertas e o ar-condicionado não será utilizado;

O consumo de alimentos não poderá ser feito em sala, apenas líquidos:a alimentação deverá ser feita fora de sala, em local apropriado indicado pelos fiscais.

Além disso, os locais de aplicação dos exames foram expandidos, além da inclusão de duas novas cidades no estado de São Paulo: Barueri e Fernandópolis.

Datas Fuvest e Unicamp | Unicamp

Primeira fase: dias 6 e 7 de janeiro

Segunda fase: dias 7 e 8 de fevereiro

Divulgação dos aprovados na 1ª fase: 29 de janeiro

Divulgação da primeira chamada: 10 de março

Unicamp

As questões da prova serão reduzidas de 90 para 72 e o tempo máximo para sua realização passará de cinco para quatro horas. De acordo com a comissão, tanto a redução do número de questões como do tempo em sala diminui o estresse de uma prova muito extensa.

Protocolos de segurança Unicamp

O exame será realizado em dois dias para evitar aglomerações e o número de alunos circulando nas escolas.

Os candidatos aos cursos do segmento de Ciências Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas farão a prova no dia 6 de janeiro. Já quem vai prestar para a área de Ciências Biológicas/Saúde realizará a prova no dia 7.

Caso algum candidato apresente sintomas ou teste positivo para a COVID-19, ele não deve comparecer ao local de exame.

Para saber mais sobre as provas, conferir o local do exame e ter acesso aos protocolos de segurança completos, você deve acessar os sites oficiais da Fuvest e Unicamp.