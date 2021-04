Inscrição do Sisu 2021: saiba como participar e como funciona

O prazo para a inscrição do Sisu 2021 já começou. Por meio desse sistema, os estudantes que fizeram o Enem conseguem garantir vagas em universidades públicas. Confira então, o que é e como funciona o Sisu e veja o passo a passo para se inscrever.

O que é o Sisu?

Sisu é a sigla para Sistema de Seleção Unificada, trata-se de um sistema do Ministério da Educação. Através dele, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para estudantes que fizeram o Enem, sigla para Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, os candidatos são selecionados de acordo com as suas notas .

Nota-se que os cidadãos podem verificar as instituições participantes e quantidade de vagas que serão ofertadas antes mesmo da abertura da inscrição do Sisu.

Como funciona?

A inscrição do Sisu, inclusive a edição de 2021, ocorre em uma única etapa. Sendo assim, o candidato que fez o Enem deve selecionar suas opções de curso dentre as vagas disponibilizadas. É preciso também indicar se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Enquanto o prazo de inscrição estiver aberto, o estudante pode mudar suas opções, ao passo que será considerada a última delas.

O candidato pode escolher até duas opções de curso, e as vagas são distribuídas de modo a respeitar a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). Há também universidades que oferecem vagas reservadas ou bônus na nota do Enem como forma de ação afirmativa.

Após o período de inscrição, o sistema do Sisu verifica de maneira automática os candidatos melhor classificados em cada curso. Essa classificação leva em consideração a quantidade de vagas ofertadas. Os estudantes selecionados têm um prazo para fazer a matrícula na instituição em questão e garantir a vaga.

São feitas várias chamadas para as matrículas e depois disso o Sisu formula uma lista de espera para as faculdades, a qual deve ser usada para verificar a prioridade em caso de determinadas vagas não serem preenchidas. Para fazer parte dessa lista, o cidadão deve manifestar interesse dentro do prazo previsto.

Nota-se ainda que a inscrição deve ser feita pela internet, usando o sistema do Sisu, e não há cobrança de taxas. Ao passo que, estudantes podem participar de mais de uma edição do programa.

Qual o prazo para as inscrições do Sisu 2021?

O período para se inscrever no Sisu 2021 começou hoje (06), terça-feira, e vai até o dia 09 de abril, sexta-feira.

A cada dia desse período, a partir do segundo dia de inscrição, o Sisu calcula e divulga a nota de corte para cada curso. Isso pode ajudar o candidato a selecionar um curso de acordo com a sua nota, para ter maiores chances de ser selecionado. A nota de corte nada mais é do que a menor nota para ser selecionado em determinado curso, ela é calculada levando em consideração o número de vagas e o número total de candidatos inscritos.

Ademais, o resultado da chamada regular sai no dia 13 de abril. Já o prazo para participar da lista de espera é de 13 a 19 de abril. Enquanto a matrícula da chamada regular começa no dia 14 e termina no dia 19 de abril. Por fim, a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições se inicia a partir do dia 23 de abril.

O candidato que foi selecionado para sua primeira ou segunda opção de curso não poderá participar da lista de espera. Esta opção só está disponível para quem não foi selecionado em nenhuma de suas opções na chamada regular.

Quem pode se inscrever no Sisu 2021?

Podem fazer a inscrição do Sisu 2021 apenas os candidatos que fizeram o Enem de 2020. Ao passo que não se pode ter obtido nota zero na redação. Algumas universidades adotam notas mínimas para efetivar a inscrição de determinados cursos. Nessas situações, se a nota do candidato não for suficiente o sistema emite uma notificação.

Passo a passo para fazer a inscrição do Sisu 2021

Neste ano, a inscrição do Sisu 2021 ocorre por meio de login com a conta gov.br. Quem não possui esse cadastro, deve criar uma conta. Para quem já fez, basta digitar o CPF e senha. Além disso, para se inscrever no Sisu é necessário também ter em mãos o número de inscrição do Enem.

Então, o primeiro passo para efetuar a inscrição é acessar a página do Sisu e clicar em “Fazer Inscrição”. Depois disso, deve-se clicar em “Entrar com gov.br” para fazer o login.

Antes de iniciar a seleção dos cursos, o candidato deve informar e atualizar seus dados de contato. Já na tela relacionada a “Minha Inscrição”, o estudante pode escolher as duas opções de curso. Para isso, basta clicar em “Fazer inscrição na 1ª opção”.

Nota-se que é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. Bem como, clicar no curso desejado para ver mais detalhes.

Depois de fazer a escolha dos cursos, a orientação é clicar em “Confirmar minha inscrição”. Em seguida, o estudante consegue conferir as alternativas escolhidas na seção de “Minha inscrição” e pode alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.

