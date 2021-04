Inscrição do Sisu 2021 termina nesta sexta (9); consultar nota de corte

A inscrição do Sisu do primeiro semestre de 2021 termina, às 23h59, desta sexta-feira (9). Os candidatos não precisa arcar com nenhuma taxa para participar do processo seletivo. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril.

Segundo o Ministério da Educação, o Sisu 2021 ultrapassou a marca de 1 milhão de estudantes inscritos na quinta-feira (8). Até às 18h foram registradas 1,057 milhão de inscrições, cada inscrito pode selecionar até duas opções de curso para concorrer.

Uma das exigências para participar do Sisu 2021 é que o candidato tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020. O resultado das provas do Enem foi divulgado no último dia 29. O estudante precisa ter obtido nota superior a zero na prova de redação.

Nota de corte do Sisu 2021

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados. O cálculo é feito para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte, no entanto, é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada.

O candidato pode consultar no boletim a sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção. Nesse sentido, é apenas uma referência e pode ser observada pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições.

A classificação final dos estudantes será divulgada no boletim a partir de 13 de abril.

Inscrição do Sisu 2021

Os candidatos ainda podem fazer a inscrição do Sisu 2021 até às 23h59 desta sexta-feira (9). Contudo, o Ministério da Educação aconselha que os candidatos não deixem para se inscrever de última hora. Devido ao grande volume de acessos, o site pode demorar mais do que o comum.

Confira a seguir o passo a passo para se inscrever no processo seletivo.

Acesse a página do Sisu na internet (sisu.mec.gov.br). Selecione a opção “Fazer inscrição”. Clique em entrar com GOV.BR ou fazer cadastro. Em seguida, é necessários confirmar alguns dados pessoais. Feito isso, é possível escolher até duas opções de curso, que podem ser pesquisadas por cidade, centros de ensino ou pelo nome do curso. No resultado da busca é possível conhecer os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em “Escolher esta modalidade” para continuar. Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”. Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela “Minha inscrição” e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições, ou seja, até o dia 9 de abril.

Cronograma

Período de inscrições – de 6 a 9 de abril, pela internet;

– de 6 a 9 de abril, pela internet; Resultado da chamada regular – em 13 de abril;

– em 13 de abril; Prazo para participar da lista de espera – de 13 a 19 de abril;

– de 13 a 19 de abril; Matrícula da chamada regular – de 14 a 19 abril;

– de 14 a 19 abril; Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições – a partir de 23 de abril.

