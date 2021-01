Inscrições do Fies: veja como funciona e prazo para participar

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam na terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Os candidatos podem ter acesso ao financiamento em uma faculdade particular utilizando a nota do Enem. São válidas as notas desde a edição de 2010 do exame. As inscrições vão do dia 26 até o dia 29 deste mês. O resultado sai dia 2 de fevereiro de 2021. Além disso, este ano, o MEC criou o novo Fies, que funciona com regras diferentes.

Confira como funcionam as inscrições do Fies.

O que é o Fies?

Criado em 2001, pela Lei nº 10.260, o Fies tem como função conceder financiamento, com juros zero, de cursos superiores em instituições educacionais privadas. O beneficio é concedido para aqueles que tiverem bom desempenho no Enem e conseguirem aprovação nas faculdades que aderem ao programa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino.

Novo fies

O novo FIES é um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Além disso, o novo Fies tem regras específicas e funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros.

Requisitos para inscrições no Fies

O candidato deve apresentar a nota do Enem, a partir da edição de 2010. Além disso, deve ter tirado acima de 450 pontos, não ter zerado a redação e comprovar renda familiar.

Para conseguir o financiamento a juros zero, o candidato deve comprovar renda de até três salários mínimos, no máximo.

Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, a parcela da amortização será variável de acordo com a renda e nos casos de o estudante não ter renda, será devido apenas o pagamento mínimo.

Como se inscrever?

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site oficial do Fies, a partir de amanhã e seguir os passos:

Realizar o login informando o CPF, data de nascimento, e-mail e gerar uma senha e validar os dados por e-mail. Acessar o sistema do Fies e começar a inscrição Completar com os dados pessoais necessários e selecionar o curso e a instituição em que pretende ingressar. É possível selecionar três cursos, na ordem de prioridade que o candidato prefere. Depois o candidato deve aguardar a lista dos pré-selecionados para dar continuidade à sua inscrição e ingresso no ensino superior.

Vagas

Hoje (25) é o último dia para os candidatos fazerem a consulta de vagas pelo site do MEC. Nesse link você consegue consultar, basta colocar o estado, município e curso que deseja para ver em quais instituições ele será ofertado pelo Fies. Assim o candidato pode decidir onde se inscrever.