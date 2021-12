Novo ensino médio 2022: 4 pontos para entender a mudança

Além das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 na educação, que escancararam as diferenças sociais e precisam ser superadas, professores e alunos terão mais um desafio a partir de 2022: o novo ensino médio. Isso porque o novo modelo de aprendizagem será diferente tanto nas escolas públicas quanto nas privadas e começa a ser colocado em prática já a partir de janeiro.

Como vai funcionar o novo ensino médio 2022

Aprovado em 2017, o novo ensino médio será implantado em todo país de forma gradual, com monitoramento do Ministério da Educação (MEC). Entre as principais mudanças previstas nas escolas estão o aumento da carga horária e a aprendizagem por área de conhecimento, o que vai possibilitar uma formação técnica e profissionalizante para o estudante. Saiba o que muda com o novo ensino médio em 2022.

Algumas novidades do novo ensino médio já serão implantadas em 2022. Segundo o MEC, o objetivo das mudanças é melhorar a qualidade de ensino e também preparar o estudante para o mercado de trabalho, além de atrair mais jovens para a escola, considerando a alta evasão nessa etapa do ensino.

O que pode mudar para o estudante?

Em termos gerais, serão quatro alterações significativas, implantadas gradualmente a partir de janeiro. A divisão em áreas do conhecimento, por exemplo, só será feita no primeiro ano por enquanto, depois chega ao segundo ano e, em 2024, atinge todos os estudantes até o terceiro. Confira quais são as principais mudanças do novo ensino médio:

Aumento da carga horária

As mudanças do novo ensino médio vão começar pelo aumento da carga horária já em 2022. Na prática, todos os estudantes terão 1.000 horas/aula obrigatórias por ano; atualmente, são 800.No total, portanto, serão 3.000 horas ao longo de toda a etapa. O novo horário será dividido entre as disciplinas obrigatórias, comuns para todos os alunos, e pelos chamados itinerários formativos, que serão escolhidos pelos próprios estudantes.

Divisão das disciplinas por área de conhecimento

O novo ensino médio será dividido em quatro áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. As disciplinas obrigatórias não serão excluídas, somente serão distribuídas por área. Outra novidade é que o estudo da língua inglesa passa a ser considerado obrigatório pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Itinerários formativos

Os itinerários formativos serão uma parte flexível do currículo para que os estudantes possam, de acordo com a disponibilidade, se aprofundar em determinada área de conhecimento ou ainda optar por itinerários de formação técnica e profissional (FTP), com direito a receber certificado. As redes de ensino terão autonomia para escolher quais itinerários vão oferecer de acordo com a realidade de cada lugar.

Mudanças no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também será diferente, de acordo com a nova proposta. A ideia é de que, no primeiro dia, os alunos respondam questões relacionadas às disciplinas da BNCC. O segundo fica reservado para os itinerários formativos, levando em conta as escolhas do estudante durante os três anos do novo ensino médio. Mas as mudanças no modelo do Enem não devem ser implantadas em 2022, somente em 2024.