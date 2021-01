Prouni 2021: veja o passo a passo para se inscrever no programa

A partir desta terça-feira (12), estão abertas as inscrições para o Programa Universidade Para Todos – Prouni 2021. Os candidatos que quiserem participar do programa tem até sexta, dia 15 de janeiro para realizar a inscrição.

Como se inscrever no Prouni 2021?

Para iniciar sua inscrição no ProUni você vai precisar acessar o site oficial do ProUni e clicar em “Fazer a inscrição”. A opção de inscrição só estará disponível durante o período preestabelecido no cronograma. Lembre-se que O processo seletivo é realizado a cada semestre e a inscrição deve ser feita nos meses de janeiro e junho.

Veja o passo a passo:

Acesse o site de inscrição do Prouni e clicar em ‘Fazer inscrição’

Informe o seu número de inscrição e a senha cadastrada no Enem 2019;

Pesquise quais são as instituições e os cursos com ofertas disponíveis. Além disso, aqueles que possuem alguma deficiência ou que se autodeclararem indígenas, pretos ou pardos têm a chance de concorrer por meio da política de cotas

Escolha até duas opções da sua preferência (fique atento ao curso, instituição, campus e período)

Aguarde o resultado

Quem pode se inscrever no Prouni?

Pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública

Pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição

Pessoas que tenham cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição

Pessoas com deficiência

Professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública.

Com exceção dos professores, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

Quando sai os resultados da 1ª chamada do Prouni 2021?

Os resultados da primeira chamada do Prouni 2021 serão divulgados em 19 de janeiro e os da segunda chamada, em 1º de fevereiro. Os resultados do processo seletivo são publicados no Portal do MEC, pelo telefone 0800.616161 ou pelas instituições participantes.

Cronograma do Prouni 2021

Período de inscrições: 12 a 15 de janeiro de 2021

Resultado da 1ª chamada: 19 de janeiro de 2021

Comprovação de informações da 1ª chamada: 19 a 27 de janeiro de 2021

Resultado da 2ª chamada: 01 de fevereiro de 2021

Comprovação de informações da 2ª chamada: 01 a 09 de fevereiro de 2021

Prazo para participar da Lista de Espera: 18 a 19 de fevereiro de 2021

Divulgação da Lista de Espera: 22 de fevereiro de 2021

Comprovação de informações da Lista de Espera: 22 a 25 de fevereiro de 2021

Critérios de renda

O Prouni 2021 dá direito a bolsas de estudo em universidades particulares, porém, ele opera com duas modalidades:

Bolsa integral – renda familiar mensal do candidato deve ser de até 1,5 salário mínimo

Bolsa parcial (50% da mensalidade) – renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos

Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, que, em razão da pandemia do novo coronavírus, teve de ser adiado em 2020.

Por conta disso, os resultados do Enem 2020 serão divulgados no final de março, portanto, as notas usadas no processo seletivo do prouni serão as do Enem 2019.

