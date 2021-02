Que horas deve sair o resultado do Fies 2021?

O resultado dos candidatos pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021 sai ainda hoje (2). Para ter acesso aos resultados completos, os candidatos devem entrar no site do programa ou da universidade em que se inscreveu. Aqueles que tiverem sido pré-selecionados devem complementar sua inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro.

Quem não foi selecionado agora, vai entrar em uma lista de espera, podendo ser convocado entre os dias 3 de fevereiro e 18 de março, a qualquer momento que surgir uma vaga.

Segundo o MEC, serão disponibilizados R$ 500 milhões para as 93 mil bolsas de financiamento estudantil, este ano.

Que horas sai o resultado do Fies?

A hora exata para que o resultado do Fies 2021 seja divulgado ainda não foi revelada. Em alguns anos, a lista dos convocados saiu próximo às 10h, em outros perto das 14h. Contudo, o MEC garante que hoje o resultado vai ser publicado.

Quando o resultado sair, basta que o candidato entre no site com o CPF e senha cadastra e confira se foi pré-selecionado.

Fies

Criado em 2001, pela Lei nº 10.260, o Fies tem como função conceder financiamento, com juros zero, de cursos superiores em instituições educacionais privadas. O beneficio é concedido para aqueles que tiverem bom desempenho no Enem e conseguirem aprovação nas faculdades que aderem ao programa.

O percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino.

P-fies

O novo FIES ou P-Fies, criado recentemente, é um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Além disso, o novo Fies tem regras específicas e funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros.

Regras do Fies – Resultado

Para se inscrever no Fies, o candidato deve apresentar a nota do Enem, a partir da edição de 2010. Além disso, deve ter tirado acima de 450 pontos, não ter zerado a redação e comprovar renda familiar.

Para conseguir o financiamento a juros zero, o candidato deve comprovar renda de até três salários mínimos, no máximo.

Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, a parcela da amortização será variável de acordo com a renda e nos casos de o estudante não ter renda, será devido apenas o pagamento mínimo.